Indian Railways Unlock 4.0: आज से शुरू हो रहीं 80 स्पेशल ट्रेनें, देखिए पूरी लिस्ट और सफर के नियम

Indian Railways Unlock 4.0: देश में अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन के साथ ही रेल और मेट्रो सेवा आंशिक रूप से बहाल करने की उम्मीद जग गई थी। ताजा खबर यह है कि पूर्व में किए गए ऐलान के मुताबिक, भारतीय रेलवे 12 सितंबर, शनिवार से 40 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। ये ट्रेन विभिन्न रुट्स पर चलेंगी। (नीचे देखें पूरी लिस्ट) वहीं दिल्ली में मेट्रो सेवा भी पूरी तरह बहाल हो गई है। शनिवार को सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक सभी लाइन्स पर मेट्रो चलेगी। इससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं कोरोना महामारी को रोकने के लिए उपाय भी किए जा रहे हैं।

रेलवे के अनुसार, यात्रियों को ट्रेन के रवाना होने से डेढ़ घंटा पहले स्टेशन पहुंचना होगा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही ट्रेन में प्रवेश मिलेगा। सामान्य से अधिक तापमान होने पर किसी भी यात्री को सफर की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही, यात्रा के लिए कन्फर्म टिकट होना भी जरूरी है।

दिल्ली में मेट्रो पूरी तरह चालू

करीब छह महीने के अंतराल के बाद शनिवार को दिल्ली मेट्रो पूरी तरह से चालू हो गई। राष्ट्रीय राजधानी में संपूर्ण मेट्रो रेल नेटवर्क अब सुबह 6 से 11 बजे तक उपलब्ध है। इसकी पुष्टि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने की है। बता दें, दिल्ली मेट्रो को चरणबद्ध तरीके से चालू किया गया है। आखिरी चरण में एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन शनिवार से चालू हुई है।

पहले चरण में रैपिड मेट्रो, येलो, ब्लू, पिंक, रेड, वायलेट और ग्रीन लाइनों को चालू किया गया। जबकि दूसरे चरण में शुक्रवार को मैजंटा और ग्रे लाइनों को खोला गया था।

175 दिन बाद आज से चलेगी नंदा देवी एक्सप्रेस

175 दिन बाद शनिवार को देहरादून से नंदा देवी एक्सप्रेस का संचालन फिर शुरू हो जाएगा। यह ट्रेन भी कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन में बंद कर दी गई थी। इसके साथ ही अब दून से चलने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़कर तीन हो जाएगी। सफर के दौरान यात्रियों को कोरोना गाइडलाइन के सभी नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। बता दें कि रेलवे ने देहरादून से राजस्थान के कोटा जाने वाली नंदा देवी एक्सप्रेस के संचालन पर भी 19 मार्च के बाद लॉकडाउन के चलते रोक लगा दी थी। शनिवार को यह ट्रेन रात 10ः50 बजे कोटा के लिए रवाना होगी।

With the resumption of service on Airport Express Line today, all lines of Delhi Metro network are now open. Service will be available from 6 am to 11 PM on all lines: Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) pic.twitter.com/Y2KyaQuYOj — ANI (@ANI) September 12, 2020

Delhi: Indian Railways will start 40 pairs of special trains from today; visuals from New Delhi Railway Station. pic.twitter.com/DUAAdJF8kc — ANI (@ANI) September 12, 2020

