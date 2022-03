Russia Ukraine Crisis: खारकीव में रूसी गोलाबारी से भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा की मौत, खरीदारी के लिए बाहर निकला था

Russia Ukraine Crisis: यूक्रेन के खार्किव में आज गोलाबारी में एक भारतीय छात्र की जान चली गई। विदेश मंत्रालय (MEA) ने ट्विटर पर इसकी पुष्टि की है। कर्नाटक के एसडीएमए आयुक्त, मनोज राजन ने कहा कि हमने विदेश मंत्रालय से यूक्रेन में नवीन शेखरप्पा के निधन की पुष्टि की है। वह चालगेरी, हावेरी का रहने वाला था। उस समय वह कुछ खरीदने के लिए पास की दुकान पर गया था। बाद में उसके दोस्त को एक स्थानीय अधिकारी का फोन आया कि उसकी (नवीन) की मौत हो गई है। यूक्रेन में वह अर्खिटेकटोरा बेकेटोवा में रह रहा था। वह खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा था। रूसी गोलाबारी शुरू होने पर शेखरप्पा खार्किव में एक सुपरमार्केट में खाना खरीदने के लिए कतार में खड़ा था, तभी वह गोलाबारी की चपेट में आ गया।

कर्नाटक CMO ने भी जानकारी दी है कि हावेरी ज़िले के छात्र नवीन शेखरप्पा की यूक्रेन में मौत हो गई। CM बसवराज बोम्मई ने छात्र के पिता से बात की। नवीन का पार्थिव शरीर भारत वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। CM ने कहा कि इस मामले में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत की जा रही है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, मंत्रालय उनके परिवार के संपर्क में है। हम परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। बागची ने बताया कि विदेश सचिव रूस और यूक्रेन के राजदूतों से भारतीय नागरिकों के लिए तत्काल सुरक्षित मार्ग की हमारी मांग को दोहराने के लिए बुला रहे हैं जो अभी भी खार्किव और अन्य संघर्ष क्षेत्रों में शहरों में हैं।

बागची ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि विदेश सचिव रूस और यूक्रेन के राजदूतों से भारतीय नागरिकों के लिए तत्काल सुरक्षित मार्ग की तलाश करने का आह्वान कर रहे हैं। इसने खार्किव और संघर्ष के अन्य क्षेत्रों में मौजूद अपने छात्रों और भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी की व्यवस्था करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इसी तरह की कार्रवाई रूस और यूक्रेन में हमारे राजदूतों द्वारा की जा रही है।

इससे पहले, यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों से राजधानी कीव को "तुरंत आज" छोड़ने के लिए कहा था। दूतावास से जारी एक बयान में कहा गया कि “कीव में भारतीयों के लिए सलाह- छात्रों सहित सभी भारतीय नागरिकों को आज तत्काल कीव छोड़ने की सलाह दी जाती है। छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा के माध्यम से, सरकार विशेष उड़ानों के माध्यम से यूक्रेन के सीमावर्ती देशों हंगरी, पोलैंड और रोमानिया से छात्रों को एयरलिफ्ट कर रही है। लेकिन प्रतिदिन 250 लोग ही आ पा रहे हैं। यूक्रेन के शहरों पर कब्जा करने के लिए रूस तेजी से हवाई हमले कर रहा है। रूस ने मंगलवार को खार्किव में हवाई हमला किया और खार्किव के मुख्यालय को उड़ा दिया।

#IndianStudent Naveen is today passed away in Ukraine amid war between #RussiaUkraineWar He was out buying some groceries Unfortunately, shelling had happened is the reason Naveen is no more. This is his video of talking to parents two days before today incidence#ModiActNow pic.twitter.com/jwsfOZWPCQ — Akashdeep Thind (@thind_akashdeep) March 1, 2022

We have confirmed from MEA the unfortunate demise of Naveen Shekharappa in #Ukraine. He was from Chalageri, Haveri; had left for a nearby store to buy something. Later his friend got a call from a local official that he (Naveen) has died: Manoj Rajan, Commissioner, Karnataka SDMA pic.twitter.com/S9iEyYzrx8 — ANI (@ANI) March 1, 2022

With profound sorrow we confirm that an Indian student lost his life in shelling in Kharkiv this morning. The Ministry is in touch with his family. We convey our deepest condolences to the family. — Arindam Bagchi (@MEAIndia) March 1, 2022

Foreign Secretary is calling in Ambassadors of Russia and Ukraine to reiterate our demand for urgent safe passage for Indian nationals who are still in Kharkiv and cities in other conflict zones. Similar action is also being undertaken by our Ambassadors in Russia and Ukraine. — Arindam Bagchi (@MEAIndia) March 1, 2022

हावेरी ज़िले के छात्र नवीन शेखरप्पा की यूक्रेन में मौत हो गई। CM बसवराज बोम्मई ने छात्र के पिता से बात की। नवीन का पार्थिव शरीर भारत वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। CM ने कहा कि इस मामले में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत की जा रही है: कर्नाटक CMO — ANI_HindiNews (@AHindinews) March 1, 2022

Posted By: Navodit Saktawat