देश में कोरोना संक्रमण के चलते किए गए लॉकडाउन से व्यावसायिक गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। इसे देखते हुए Infosys के सह-संस्थापक Narayana Murthy ने भारतीयों को सलाह देते हुए कहा था कि अगले दो से तीन सालों तक लोग एक हफ्ते में कम से कम 60 घंटे तक काम करें। Narayana Murthy की इस सलाह के बाद सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोगों ने जहां नारायण मूर्ति की इस सलाह की तारीफ की है तो वहीं एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो नारायण मूर्ति की इस सलाह से नाराज नजर आया है। बता दें कि देश में 25 मार्च से लॉकडाउन किया गया है जो अब तक जारी है। इस बीच लॉकडाउन अवधि को दो बार बढ़ाया जा चुका है और इसे 17 मई तक कर दिया गया है।

एक कार्यक्रम के दौरान नारायण मूर्ति ने यह भी कहा था कि भारत इस तरह के लॉकडाउन की स्थिति में ज्यादा Sustain नहीं कर सकता है। बहुत जल्द Covid-19 से मरने वालों की संख्या से ज्यादा भूख से मरने वाले लोगों की संख्या हो जाएगी। मूर्ति ने अपनी स्पीच में यह भी कहा कि कम से कम 90 लाख लोग भारत में हर साल मरते हैं और इस संख्या की कोविड 19 से होने वाली मौतों से तुलना की जाए तो ज्यादा घबराने की जरुरत महसूस नहीं होती है। उन्होंने यह भी कहा कि जितना लंबा लॉकडाउन चलेगा उतने ज्यादा भारतीयों को भविष्य में अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ सकता है। इसके साथ ही नारायण मूर्ति ने ऑफिस और वर्क प्लेस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए शिफ्ट लगाने के लिए भी कहा।

सोशल मीडिया पर मिले ऐसे रिएक्शन

मशहूर बिजनेसमैन Narayana Murthy द्वारा हफ्ते में 60 घंटे तक काम करने की सलाह पर सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। एक यूजर ने लिखा 'आपको हमेशा मेरी ओर से सम्मान। सर नारायण मूर्ति', वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा 'नारायण मूर्ति का बहुत बढ़िया सुझाव'

हालांकि कई यूजर्स ने नारायण मूर्ति के इस सुझाव पर जमकर भड़ास भी निकाली। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए कहा 'मुझे लगता है कि वे जमीनी हकीकत से परिचित नहीं हैं या फिर उसकी अनदेखी कर रहे हैं। देश के 70 फीसदी से ज्यादा लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और वे 60 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, बिना पीएफ और सोशल सिक्युरिटी के।'

I think, he is not aware or just ignoring the ground reality,

Over 70% of people work in unorganised sectors, and they work over 60 hours a week, without PF and social security.

I am not even counting people who work as a farm labour or rickshaw pullers. https://t.co/irvaXCrVTC

— NewAgeIndian (@TheNewAgeIndian) May 1, 2020