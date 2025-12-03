मेरी खबरें
    भारत के 10 प्रसिद्ध दिव्यांग, जिन्होंने चुनौतियों को मात देकर रचा इतिहास

    International Day of Persons with Disabilities 2025: भारत विविधताओं से भरा देश है, जहाँ साहस, जज़्बे और अदम्य इच्छाशक्ति की असंख्य कहानियाँ मिलती हैं। इनमें कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने शारीरिक चुनौतियों के बावजूद कभी हार नहीं मानी और इतिहास रच दिया।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 03 Dec 2025 01:53:40 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Dec 2025 01:53:40 PM (IST)
    1. शारीरिक चुनौतियों के बावजूद इन लोगों को ने कभी हार नहीं मानी।
    2. यहां पढ़ें भारत के सबसे प्रसिद्ध भारतीय दिव्यांग लोगों के बारे में।
    3. दृष्टिहीन होने के बावजूद भारत के प्रसिद्ध संगीतकार बने।

    ये प्रेरक व्यक्तित्व इस बात के प्रतीक हैं कि सफलता के लिए शरीर नहीं, बल्कि मन का दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास सबसे बड़ी ताकत होती है। इनकी उपलब्धियाँ न केवल समाज को नई दिशा देती हैं, बल्कि हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती हैं जो किसी भी चुनौती से जूझ रहा है।

    प्रसिद्ध भारतीय दिव्यांग व्यक्तित्व (Famous Disabled Indians)

    1. सुधा चंद्रन (विख्यात नृत्यांगना और अभिनेत्री)

    naidunia_image

    सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना और अभिनेत्री हैं। सुधा ने एक सड़क दुर्घटना में दाहिने पैर को खो दिया, लेकिन उन्होंने नृत्य करना नहीं छोड़ा। कृत्रिम पैर के साथ नृत्य सीखना और मंच पर वापसी की।

    सुधा चंद्रन को कई शारीरिक और भावनात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके हौसलें बुलंद थे। वे आज विश्वभर में साहस, अनुशासन और कला के प्रति समर्पण का प्रतीक हैं। उनका सफर बताता है कि जुनून किसी भी कमी को ताकत में बदल सकता है।


    2. रवींद्र जैन (प्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक)

    naidunia_image

    रवींद्र जैन एक प्रसिद्ध संगीतकार और गीतकार थे। दृष्टिहीन होने के बावजूद, वे भारत के सबसे प्रिय संगीतकारों में से एक बन गए।

    उनके पास संगीत को 'देखने' और महसूस करने की एक आंतरिक क्षमता थी, जो शायद औसत व्यक्ति की दृष्टि से कहीं अधिक गहरी थी। उनकी रचनाएँ, विशेष रूप से हिंदी सिनेमा और रामानंद सागर की 'रामायण' जैसे प्रतिष्ठित धारावाहिकों में, लाखों लोगों के दिलों को छू गईं। उनका संगीत भावनाओं से भरा था, जो उनकी खुद की दुनिया को दर्शाता था।

    3. ज्योति आमगे (गिनीज़ बुक में दर्ज दुनिया की सबसे छोटी महिला)

    naidunia_image

    ज्योति आमगे एक अभिनेत्री और टीवी व्यक्तित्व हैं, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया की सबसे छोटी महिला (Dwarfism) के रूप में मान्यता प्राप्त हैं।

    उनकी कहानी लोगों को अपनी विशिष्टता को अपनाने और सामाजिक अपेक्षाओं को पार करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे पता चलता है कि हमारी ऊँचाई यह तय नहीं करती कि हम कौन हैं या हम क्या हासिल कर सकते हैं। उन्होंने उत्पीड़न और भेदभाव जैसी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन इन चुनौतियों को अपनी ताकत में बदल दिया।

    4. अजीत जोगी (छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री)

    naidunia_image

    अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे, जो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से नवंबर 2003 तक इस पद पर रहे। उन्होंने राजनीति में आने से पहले भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में भी काम किया था।

    2004 में एक कार दुर्घटना के बाद उन्हें कमर से नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना के बाद भी उन्होंने राजनीति में सक्रियता बनाए रखी और व्हीलचेयर पर रहकर चुनाव भी लड़े और जीते।

    5. अरुणिमा सिन्हा (एवरेस्ट फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला)

    naidunia_image

    अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला हैं। ट्रेन दुर्घटना में अपना एक पैर खोने के बाद, उन्होंने दृढ़ संकल्प से पर्वतारोहण में प्रशिक्षण लिया और 21 मई 2013 को कृत्रिम पैर के सहारे एवरेस्ट पर चढ़ाई करके इतिहास रचा। अरुणिमा साहस, संघर्ष और आत्मविश्वास का जीवित उदाहरण हैं। उनका सफर दुनिया भर को प्रेरणा देता है।

    6. प्रीति श्रीनिवासन (पूर्व राष्ट्रीय तैराक और प्रेरक वक्ता)

    naidunia_image

    प्रीति श्रीनिवासन एक राष्ट्रीय स्तर की तैराक और तमिलनाडु महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थीं, लेकिन डाइविंग दुर्घटना के बाद प्रीति की गर्दन से नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। लकवाग्रस्त होने के बावजूद, वह एक प्रेरक वक्ता और विकलांग लोगों के लिए वकील बन गईं।

    7. डॉ. सुरेश एच. आडवाणी (भारत के प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ)

    naidunia_image

    डॉ. सुरेश एच. आडवाणी एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, जिन्होंने भारत में सबसे पहले अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण किया था। डॉ. आडवाणी जब आठ वर्ष के थे, तब उन्हें पोलियो हो गया, जिसके कारण उनके लिए चलना-फिरना कठिन हो गया। अपनी विकलांगता के बावजूद, वे भारत के सबसे सम्मानित कैंसर डॉक्टरों में से एक बन गए और कई रोगियों की मदद की।

    8. गिरीश शर्मा (भारतीय पैरा-बैडमिंटन खिलाड़ी)

    naidunia_image

    गिरीश शर्मा एक भारतीय पैरा-बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने बचपन में एक रेल दुर्घटना में अपना एक पैर खो दिया था। दुर्घटना में गिरीश ने अपना एक पैर खो दिया, लेकिन उसने इसे अपने खेल प्रेम को रोकने नहीं दिया। उन्होंने कृत्रिम पैर के साथ बैडमिंटन खेलना सीखा और भारत तथा विश्व भर में कई चैंपियनशिप जीतीं।

    9. साईं प्रसाद विश्वनाथन (भारत के दिव्यांग स्काईडाइवर)

    naidunia_image

    साई प्रसाद विश्वनाथन एक भारतीय स्काईडाइवर हैं और अंटार्कटिका के ऊपर स्काईडाइव करने वाले पहले विकलांग व्यक्ति हैं। साई प्रसाद को रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, जिसके कारण उनकी गतिशीलता सीमित हो गई है। अपनी शारीरिक चुनौतियों के बावजूद, उन्होंने चरम खेलों में भाग लिया और बहादुरी और साहस का प्रतीक बन गए।

    10. साधना ढांड

    naidunia_image

    साधना ढांड एक प्रेरक वक्ता और लेखिका हैं, जिन्होंने अपनी दृष्टि खो दी, लेकिन जीवन के लिए एक नया दृष्टिकोण प्राप्त किया। साधना की आँखों की समस्या के कारण उनकी दृष्टि पूरी तरह से चली गई। उन्होंने अंधेपन की चुनौतियों पर विजय प्राप्त की और अध्यात्म तथा लेखन की ओर रुख किया, जिससे कई लोगों को प्रेरणा मिली।

    11. मालती कृष्णमूर्ति होल्ला

    naidunia_image

    मालती कृष्णमूर्ति होला एक भारतीय पैरा-एथलीट हैं, जिन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 400 से अधिक पदक जीते हैं। मालती पोलियो से प्रभावित थी, जिसके कारण वह शारीरिक रूप से विकलांग हो गई थी।

    अपनी विकलांगता के बावजूद, वह भारत की सबसे सम्मानित एथलीटों में से एक बन गई हैं। उनकी उपलब्धियों ने कई लोगों को खेलों में भाग लेने और विकलांगता के बारे में सामाजिक धारणाओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया है।

    सीमाएँ शरीर की नहीं, सोच की होती हैं

    'विकलांग' शब्द इन योद्धाओं के सामने छोटा पड़ जाता है। इनकी कहानियाँ सिर्फ चुनौतियों को पार करने की नहीं, बल्कि मानव क्षमता की नई परिभाषा लिखने की मिसाल हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि सीमाएँ शरीर की नहीं, सोच की होती हैं।

