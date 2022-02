Gujarat: पाकिस्तान ने एक बार फिर समुद्र के रास्ते घुसपैठ की कोशिश की है। गुजरात के सर क्रीक एरिया में बुधवार की देर रात 11 पाकिस्तानी बोट मिले थे। इसमें सवार संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिकों को ढूंढ निकालने के लिए बीएसएफ ने लगातार अभियान चला रखा है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए इनकी तलाश के लिए भारतीय वायुसेना के कमांडोज़ को भी इलाके में एयर-ड्रॉप किया गया है। BSF ने बताया कि कमांडोज़ के तीन ग्रुप को वायुसेना के हेलिकॉप्टर की मदद से सर क्रीक एरिया के तीन अलग-अलग इलाकों में एयर-ड्रॉप किया गया है। करीब 300 वर्ग किलोमीटर में फैले इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चल रहा है। बीएसएफ को अंदेशा है कि संदिग्ध पाकिस्तानी मछुआरे सर क्रीक एरिया के टाइटल-वाटर, दलदल और मैनग्रोव जंगल में छिपे हो सकते हैं।

Three Commando groups of Indian Air Force have been air-dropped from 3 different directions, commandos are closing in where the Pakistanis are hiding. Extreme marshy area, mangroves &tidal waters are making troops' task challenging. The operation is still in progress: BSF Gujarat pic.twitter.com/bgW872d2Pr

