IRCTC tour package । भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी अक्सर तीर्थयात्रा के लिए कई शानदार पैकेज पेश करती है। अब आईआरसीटीसी ने तिरुपति मंदिर, कालाहस्ती मंदिर और पद्मावती मंदिर जाने के लिए टूर पैकेज शुरू किया है। यह पैकेज 2 दिन और 3 रात का है, जिसमें कोई भी व्यक्ति इन तीनों मंदिरों के दर्शन सिर्फ 6,700 रुपए में ही कर सकता है। इस टूर पैकेज के तहत यात्रियों को रहने, खाने और यात्रा की सुविधा दी जाएगी। अगर आप भी दक्षिण के तिरुपति मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर इस टूर पैकेज की बुकिंग कर सकते हैं।

Let the divine air of #Tirupati bring you closer to your spiritual self. #Book this 3D/2N 'Tirupati Balaji Darshan Coach Tour' package for you and your family in just Rs. 6,700/-pp*. #Details on https://t.co/kVxxrC7NKK. *T&C Apply@AmritMahotsav

