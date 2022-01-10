भारतीय रेलवे ने अभी तक कुल 981 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि 28 ट्रेनों को देश भर में विकास कार्यों और कोहरे की स्थिति के कारण आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in पर जारी एक अपडेट के अनुसार रेलवे ने 11 ट्रेनों का डायवर्ट भी किया है और 18 ट्रेनों का समय बदला है, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित विभिन्न राज्यों की ट्रेनें शामिल हैं।

यात्रा पर जाने से पहले चेक करें ये सूची

यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और यदि आपने अपने टिकट पहले से बुक किए हैं तो रेलवे की अपडेटेड लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर पहले ही देख लेनी चाहिए। रेलवे ने ट्रेनों के रद्द करने के साथ-साथ कुछ ट्रेनों का रूट डायवर्ट भी किया है और रीशेड्यूलिंग भी की है। रेलवे ने जिन 981 ट्रेनों को रद्द किया है, उसकी लिस्ट इस प्रकार है -

00913 PBR-SHM PARCEL SPL TRAIN

PORBANDAR (PBR) – SANKRALL (SEL) PEXP 04:35

00971 KISAN SPECIAL

DAHANU ROAD (DRD) – ADARSH NAGAR DELHI (ANDI) PEXP 05:30

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01666 AGTL-RKMP FESTIVAL SPL

AGARTALA (AGTL) – RANI KAMALAPATI (RKMP) TOD 15:00

01747 BTT-BCY DAILY UNRESRVED

BHATNI JN (BTT) – VARANASI CITY (BCY) PSPC 15:20

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01748 BSBS-BTT DAILY UN-RESVRD

BANARAS (BSBS) – BHATNI JN (BTT) PSPC 06:40

01910 MNQ-AGC DEMU

MAINPURI (MNQ) – AGRA CANTT (AGC) PSPC 04:30

03066 RPH – AZ PASSENGER SPL

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RAMPUR HAT (RPH) – AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 22:30

03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL

JAMALPUR JN (JMP) – KIUL JN (KIUL) PSPC 03:15

03428 KIUL-JMP PGR SPECIAL

KIUL JN (KIUL) – JAMALPUR JN (JMP) PSPC 05:15

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03469 BWN – TPH PASSENGER

BARDDHAMAN (BWN) – TINPAHAR JN (TPH) PSPC 06:30

03529 BWN-ASN MEMU PGR SPL

BARDDHAMAN (BWN) – ASANSOL JN (ASN) PSPC 04:00

03530 ASN-BWN MEMU PGR SPL

ASANSOL JN (ASN) – BARDDHAMAN (BWN) PSPC 04:55

03578 SNT-UDL MEMU PGR SPL

SAINTHIA (SNT) – ANDAL JN (UDL) PSPC 04:10

03589 BWN-RPH PGR SPL

BARDDHAMAN (BWN) – RAMPUR HAT (RPH) PSPC 17:35

03590 RPH-BWN MEMU PGR SPL

RAMPUR HAT (RPH) – BARDDHAMAN (BWN) PSPC 14:25

04129 FTP-CNB MEMU

FATEHPUR (FTP) – KANPUR CENTRAL (CNB) PSPC 07:20

04130 CNB-FTP MEMU

KANPUR CENTRAL (CNB) – FATEHPUR (FTP) PSPC 18:25

04153 RBL-CNB UNRESERVED SPL

RAE BARELI JN (RBL) – KANPUR CENTRAL (CNB) PSPC 02:50

04154 CNB-RBL UNRESERVED SPL

KANPUR CENTRAL (CNB) – RAE BARELI JN (RBL) PSPC 16:32

04181 SFG-CNB MEX SPL

SUBEDARGANJ (SFG) – KANPUR CENTRAL (CNB) PSPC 06:10

04182 CNB-SFG SPL

KANPUR CENTRAL (CNB) – SUBEDARGANJ (SFG) PSPC 14:50

04193 DDU-SFG MEMU SPL

PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) – SUBEDARGANJ (SFG) PSPC 16:30

04194 SFG-DDU MEX SPL

SUBEDARGANJ (SFG) – PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) PSPC 07:05

04453 DLI-ROK MEMU MEX SPL

NEW DELHI (NDLS) – ROHTAK JN (ROK) PSPC 09:40

04456 ROK-DLI MEMU MEX SPL

ROHTAK JN (ROK) – DELHI (DLI) PSPC 16:05

04475 BDGM-BRML EXP SPL

BADGAM (BDGM) – BARAMULA (BRML) PSPC 07:55

04483 BAHL-BRML EXP SPL

BANIHAL (BAHL) – BARAMULA (BRML) PSPC 07:30

04617 BAHL-BRML DMU MEX SPL

BANIHAL (BAHL) – BARAMULA (BRML) PSPC 08:25

05169 BUI-BCY UNRE MEMUEXP SPL

BALLIA (BUI) – VARANASI CITY (BCY) PSPC 05:55

05170 BCY-BUI MEMU SPL

VARANASI CITY (BCY) – BALLIA (BUI) PSPC 18:05

05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL

HAR NAGAR (HRGR) – DARBHANGA JN (DBG) PSPC 05:15

05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL

SONPUR JN (SEE) – CHHAPRA (CPR) PSPC 15:30

05246 CPR-SEE MEMU PASS.SPL

CHHAPRA (CPR) – SONPUR JN (SEE) PSPC 17:50

05263 KIR-SPJ MEMU PASS SPL

KATIHAR JN (KIR) – SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 08:35

05332 MB-KGM SPL EXP

MORADABAD (MB) – KATHGODAM (KGM) PSPC 14:45

05334 MB-RMR EXP

MORADABAD (MB) – RAMNAGAR (RMR) PSPC 04:30

05363 MB-KGM SPL EXP

MORADABAD (MB) – KATHGODAM (KGM) PSPC 06:05

05407 RPH-GAYA PASS SPL

RAMPUR HAT (RPH) – GAYA JN (GAYA) PSPC 08:35

05449 NKE-GKP DAILY UNRESERV EX

NARKATIAGANJ JN (NKE) – GORAKHPUR (GKP) PSPC 05:40

05450 GKP-NKE-GKP DAILY UN-RESR

GORAKHPUR (GKP) – NARKATIAGANJ JN (NKE) PSPC 18:05

05717 MLFC-KIR PASSENGER SPL

MALDA COURT (MLFC) – KATIHAR JN (KIR) PSPC 14:00

05718 KIR-MLFC PASSENGER SPL

KATIHAR JN (KIR) – MALDA COURT (MLFC) PSPC 08:10

05750 HDB-NJP PASSENGER SPECIAL

HALDIBARI (HDB) – NEW JALPAIGURI (NJP) PSPC 12:45

05751 NJP-HDB PASSENGER SPECIAL

NEW JALPAIGURI (NJP) – HALDIBARI (HDB) PSPC 15:15

07795 SC-MOB DEMU

SECUNDERABAD JN (SC) – MANOHARABAD (MOB) PSPC 05:45

07906 DBRT – LEDO DMU SPECIAL

DIBRUGARH TOWN (DBRT) – LEDO (LEDO) PSPC 07:05

07907 LEDO – DBRT DMU SPECIAL

LEDO (LEDO) – DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC 17:40

08167 ROU-JSG MEMU PASS SPL

ROURKELA (ROU) – JHARSUGUDA JN (JSG) PSPC 14:20

08168 JSG-ROU MEMU PASS SPL

JHARSUGUDA JN (JSG) – ROURKELA (ROU) PSPC 09:00

08303 SBP-PURI SPECIAL

SAMBALPUR (SBP) – PURI (PURI) MSPC 06:00

08304 PURI-SBP SPECIAL

PURI (PURI) – SAMBALPUR (SBP) MSPC 15:45

08427 ANGL- PURI SPECIAL

ANGUL (ANGL) – PURI (PURI) PSPC 05:45

08428 PURI-ANGL SPECIAL

PURI (PURI) – ANGUL (ANGL) PSPC 16:45

08437 BHC-CTC SPECIAL

BHADRAKH (BHC) – CUTTACK (CTC) PSPC 15:30

08438 CTC-BHC MEMU

CUTTACK (CTC) – BHADRAKH (BHC) PSPC 11:55

08741 DURG-G MEMU SPL

DURG (DURG) – GONDIA JN (G) PSPC 06:30

08742 G-DURG MEMU SPL

GONDIA JN (G) – DURG (DURG) PSPC 17:40

08743 G-ITR MEMU SPL

GONDIA JN (G) – ITWARI (ITR) PSPC 09:45

08744 ITR-G MEMU SPL

ITWARI (ITR) – GONDIA JN (G) PSPC 15:00

09110 KDCY – PRTN SPECIAL

KEVADIYA (KDCY) – PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55

09113 PRT – KDCY SPL

PRATAPNAGAR (PRTN) – KEVADIYA (KDCY) PSPC 15:35

09440 MVI – WKR SPECIAL

MORBI (MVI) – WANKANER JN (WKR) PSPC 20:20

09441 WKR-MVI SPECIAL

WANKANER JN (WKR) – MORBI (MVI) PSPC 07:10

09444 MVI – WKR SPECIAL

MORBI (MVI) – WANKANER JN (WKR) PSPC 13:05

10101 RATNAGIRI- MADGAON

RATNAGIRI (RN) – MADGAON (MAO) MEX 02:12

10102 MADGAON – RATNAGIRI

MADGAON (MAO) – RATNAGIRI (RN) MEX 19:25

11007 DECCAN EXPRESS

C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) – PUNE JN (PUNE) MEX 07:00

11008 DECCAN EXPRESS

PUNE JN (PUNE) – C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) MEX 15:15

11139 CSMT-GADAG SF EXPRESS

C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) – GADAG JN (GDG) SUF 21:20

11140 GADAG-CSMT SF EXP

GADAG JN (GDG) – C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) SUF 13:40

11401 CSMT-ADB SPL

C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) – ADILABAD (ADB) MEX 16:35

11402 ADB-CSMT SPL

ADILABAD (ADB) – C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) MEX 13:00

11807 JHS-AGC EXP

VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) – AGRA CANTT (AGC) MEX 06:30

11808 AGC-JHS EXP

AGRA CANTT (AGC) – VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) MEX 14:40

11901 JHS-AGC EXP

VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) – AGRA CANTT (AGC) MEX 16:05

11902 AGC-JHS EXP

AGRA CANTT (AGC) – VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) MEX 06:10

12053 HW-ASR EXP

HARIDWAR JN (HW) – AMRITSAR JN (ASR) JSH 14:45

12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP

AMRITSAR JN (ASR) – HARIDWAR JN (HW) JSH 06:50

12071 CSMT-J JANSHATABDI EXP

C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) – JALNA (J) JSH 12:10

12072 JANSHATABDI EXPRESS

JALNA (J) – C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) JSH 08:30

12109 PANCHAVATI EXP.

C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) – MANMAD JN (MMR) SUF 18:15

12110 MMR-CSMT PANCHAVATI EXP

MANMAD JN (MMR) – C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) SUF 06:02

12111 CSMT-AMI SF EXPRESS

C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) – AMRAVATI (AMI) SUF 19:55

12123 CSMT-PUNE EXP

C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) – PUNE JN (PUNE) SUF 17:10

12124 DECCAN QUEEN EXPRESS

PUNE JN (PUNE) – C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) SUF 07:15

12139 SEWAGRAM EXP

C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) – NAGPUR (NGP) SUF 14:55

12179 LJN – AF INTERCITY

LUCKNOWJN (LJN) – AGRA FORT (AF) SUF 15:55

12180 AF -LJN INTERCITY

AGRA FORT (AF) – LUCKNOWJN (LJN) SUF 06:31

12225 KAIFIAT EXP

AZAMGARH (AMH) – DELHI (DLI) SUF 16:25

12267 RJT DURONTO EXP

MUMBAI CENTRAL (MMCT) – HAPA (HAPA) DRNT 23:10

12268 HAPA – MMCT DURANTO

HAPA (HAPA) – MUMBAI CENTRAL (MMCT) DRNT 19:40

12364 HDB-KOAA SF EXP

HALDIBARI (HDB) – KOLKATA (KOAA) SUF 08:30

12505 NORTHEAST EXPRESS

KAMAKHYA (KYQ) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 12:40

12506 NORTHEAST EXPRESS

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – KAMAKHYA (KYQ) SUF 07:40

12571 GKP-ANVT HUMSAFER EXP

GORAKHPUR (GKP) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 18:45

12855 BSP ITR INTERCITY SF EXP

BILASPUR JN (BSP) – ITWARI (ITR) SUF 15:50

12856 ITR BSP INTERCITY EXP

ITWARI (ITR) – BILASPUR JN (BSP) SUF 06:15

12987 SDAH AII EXP

SEALDAH (SDAH) – AJMER (AII) SUF 22:55

12988 AII SDAH EXP

AJMER (AII) – SEALDAH (SDAH) SUF 12:45

13033 HWH-KIR EXP

HOWRAH JN (HWH) – KATIHAR JN (KIR) MEX 21:25

13034 KIR-HWH EXPRESS

KATIHAR JN (KIR) – HOWRAH JN (HWH) MEX 15:30

13053 HWH RDP KULIK EXP

HOWRAH JN (HWH) – RADHIKAPUR (RDP) MEX 08:35

13054 RDP HWH KULIK EXPRESS

RADHIKAPUR (RDP) – HOWRAH JN (HWH) MEX 11:00

13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP

SEALDAH (SDAH) – NEW ALIPURDUAR (NOQ) MEX 14:00

13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP

NEW ALIPURDUAR (NOQ) – SEALDAH (SDAH) MEX 11:45

13287 DURG-RJPB SOUTH BIHAR EXP

DURG (DURG) – RAJENDRANAGAR T (RJPB) MEX 07:00

13484 DLI-MLDT FARAKKA EXP

DELHI (DLI) – MALDA TOWN (MLDT) MEX 21:40

14004 NDLS-MLDT EXPRESS

NEW DELHI (NDLS) – MALDA TOWN (MLDT) MEX 18:00

14005 LICHCHIVI EXPRESS

SITAMARHI (SMI) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) MEX 02:30

14006 LICHCHIVI EXPRESS

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – SITAMARHI (SMI) MEX 18:00

14111 JHS-PRYJ EXP

VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) – PRAYAGRAJ JUNCTION (PRYJ) MEX 07:40

14112 PRYJ-JHS EXP

PRAYAGRAJ JUNCTION (PRYJ) – VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) MEX 06:05

14211 AGC INTERCITY EXPRESS

AGRA CANTT (AGC) – NEW DELHI (NDLS) MEX 06:00

14212 AGC INTERCITY EXPRESS

NEW DELHI (NDLS) – AGRA CANTT (AGC) MEX 17:40

14217 UNCHAHAR EXP

PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) – CHANDIGARH (CDG) MEX 13:35

14218 UNCHAHAR EXP

CHANDIGARH (CDG) – PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 16:45

14229 PYGS-HW EXP

PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) – YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) MEX 23:35

14235 VARANASI-BAREILLY EXP

VARANASI JN (BSB) – BAREILLY (BE) MEX 23:10

14236 BERELLY VARANASI EXP

BAREILLY (BE) – VARANASI JN (BSB) MEX 16:35

14265 BSB DDN EXP

VARANASI JN (BSB) – DEHRADUN (DDN) MEX 08:25

14266 DDN BSB EXPRESS

DEHRADUN (DDN) – VARANASI JN (BSB) MEX 18:15

14307 PYGS -BE PASS. EXP.

PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) – BAREILLY (BE) MEX 01:05

14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS

BAREILLY (BE) – PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 17:30

14323 ROK INTERCITY EXP

NEW DELHI (NDLS) – ROHTAK JN (ROK) MEX 10:45

14324 NDLS INTERCITY EXP

ROHTAK JN (ROK) – NEW DELHI (NDLS) MEX 14:00

14505 ASR-NLDM EXPRES

AMRITSAR JN (ASR) – NANGAL DAM (NLDM) MEX 14:00

14506 NLDM-ASR EXPRESS

NANGAL DAM (NLDM) – AMRITSAR JN (ASR) MEX 07:15

14521 DELHI-AMBALA EXPRESS

DELHI (DLI) – AMBALA CANT JN (UMB) MEX 13:10

14522 AMBALA-DELHI EXP SPL

AMBALA CANT JN (UMB) – DELHI (DLI) MEX 06:40

14606 JAT-HW EXPRESS

JAMMU TAWI (JAT) – YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) MEX 22:05

14674 SHAHEED EXP

AMRITSAR JN (ASR) – JAYNAGAR (JYG) MEX 13:05

15011 LJN-SRE EXP

LUCKNOWJN (LJN) – CHANDIGARH (CDG) MEX 23:55

15012 LJN SRE EXP

CHANDIGARH (CDG) – LUCKNOWJN (LJN) MEX 17:15

15039 CPA-KSJ EXP

KANPUR ANWRGANJ (CPA) – KASGANJ (KSJ) MEX 15:10

15040 KSJ-CPA-EXP

KASGANJ (KSJ) – KANPUR ANWRGANJ (CPA) MEX 09:00

15053 LJN-CPR-EXP

CHHAPRA (CPR) – LUCKNOWJN (LJN) MEX 19:35

15054 LJN-CPR-EXP

LUCKNOWJN (LJN) – CHHAPRA (CPR) MEX 21:00

15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL

CHHAPRA (CPR) – FARRUKHABAD (FBD) MEX 18:00

15084 FBD-CPR EXP SPECIAL

FARRUKHABAD (FBD) – CHHAPRA (CPR) MEX 14:35

15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.

CHHAPRA (CPR) – VARANASI CITY (BCY) MEX 03:35

15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS

VARANASI CITY (BCY) – CHHAPRA (CPR) MEX 18:25

15128 NDLS -BSBS K V EXP

NEW DELHI (NDLS) – BANARAS (BSBS) MEX 11:35

15159 CPR DURG EXP

CHHAPRA (CPR) – DURG (DURG) MEX 07:10

15657 BRAHMAPUTRA MAIL

DELHI (DLI) – KAMAKHYA (KYQ) MEX 23:40

15658 BRAHMAPUTRA MAIL

KAMAKHYA (KYQ) – DELHI (DLI) MEX 14:35

15707 KIR-ASR EXPRESS

KATIHAR JN (KIR) – AMRITSAR JN (ASR) MEX 22:45

15708 ASR-KIR EXPRESS

AMRITSAR JN (ASR) – KATIHAR JN (KIR) MEX 08:25

15811 DBB-GHY EXPRESS

DHUBRI (DBB) – GUWAHATI (GHY) MEX 07:15

15812 GHY-DBB EXPRESS

GUWAHATI (GHY) – DHUBRI (DBB) MEX 21:45

17612 CSMT-NED EXP

C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) – NANDED (NED) MEX 18:45

18105 ROU-PURI EXPRESS

ROURKELA (ROU) – PURI (PURI) MEX 08:05

18106 PURI-ROU EXPRESS

PURI (PURI) – ROURKELA (ROU) MEX 04:35

18175 HTE-JSG MEMU EXP

HATIA (HTE) – JHARSUGUDA JN (JSG) MEX 13:00

18176 JSG-HTE MEMU EXP

JHARSUGUDA JN (JSG) – HATIA (HTE) MEX 08:25

18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP

GEVRA ROAD (GAD) – ITWARI (ITR) MEX 18:05

18240 ITR BSP EXP

ITWARI (ITR) – BILASPUR JN (BSP) MEX 23:55

18413 PRDP-PURI SPECIAL

PARADEEP (PRDP) – PURI (PURI) MEX 18:00

18414 PURI-PRDPEXP

PURI (PURI) – PARADEEP (PRDP) MEX 06:15

19614 ASR AII EXP

AMRITSAR JN (ASR) – AJMER (AII) MEX 17:45

20471 BKN PURI EXP

BIKANER JN (BKN) – PURI (PURI) SUF 19:35

20936 INDB – GIMB SUF

INDORE JN. (INDB) – GANDHIDHAM BG (GIMB) SUF 23:30

20948 KDCY – ADI JANSHATABDHI

KEVADIYA (KDCY) – AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15

20949 ADI – KDCY JANSHATABDHI

AHMEDABAD JN (ADI) – KEVADIYA (KDCY) JSH 15:20

22197 PRATHAM S SS EXP

KOLKATA (KOAA) – VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) SUF 07:25

22453 RAJYA RANI EX

LUCKNOWJN (LJN) – MEERUT CITY (MTC) SUF 14:25

22454 RAJYA RANI EX

MEERUT CITY (MTC) – LUCKNOWJN (LJN) SUF 06:40

22839 ROU-BBS INTERCITY EXP

ROURKELA (ROU) – BHUBANESWAR (BBS) SUF 05:20

22840 BBS-ROU INTERCITY EXPRESS

BHUBANESWAR (BBS) – ROURKELA (ROU) SUF 13:40

22937 RAJKOT – REWA EXPRESS

RAJKOT JN (RJT) – REWA (REWA) SUF 13:45

22959 JAMNAGAR INTERCITY

VADODARA JN (BRC) – JAMNAGAR (JAM) SUF 15:50

22960 SURAT – JAMNAGAR INTERCIT

JAMNAGAR (JAM) – VADODARA JN (BRC) SUF 04:45

31191 NH-KLYM LOCAL

NAIHATI JN (NH) – KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 04:10

31192 KLYM – NH LOCAL

KALYANI SIMANTA (KLYM) – NAIHATI JN (NH) SUB 23:46

31311 SDAH – KLYM LOCAL

SEALDAH (SDAH) – KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 04:12

31312 KLYM-SDAH LOCAL

KALYANI SIMANTA (KLYM) – SEALDAH (SDAH) SUB 05:02

31314 KLYM-SDAH LOCAL

KALYANI SIMANTA (KLYM) – SEALDAH (SDAH) SUB 06:02

31338 KLYM-SDAH EMU LOCAL

KALYANI SIMANTA (KLYM) – SEALDAH (SDAH) SUB 22:12

31411 SDAH -NH LOCAL

SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH) SUB 04:40

31412 NH-SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:05

31414 NH – SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:50

31445 SDAH – NH LOCAL

SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH) SUB 22:22

31447 SDAH-NH LOCAL

SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH) SUB 23:15

31450 NH – SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH) SUB 23:15

31511 SDAH-STB LOCAL

SEALDAH (SDAH) – SHANTIPUR (STB) SUB 04:35

31512 STB – SDAH LOCAL

SHANTIPUR (STB) – SEALDAH (SDAH) SUB 03:22

31514 STB – SDAH LOCAL

SHANTIPUR (STB) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:46

31541 SDAH- STB LOCAL

SEALDAH (SDAH) – SHANTIPUR (STB) SUB 22:40

31542 STB – SDAH LOCAL

SHANTIPUR (STB) – SEALDAH (SDAH) SUB 22:45

31612 RHA – SDAH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:20

31617 SDAH-RHA LOCAL

SEALDAH (SDAH) – RANAGHAT JN (RHA) SUB 08:00

31622 RHA – SDAH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) – SEALDAH (SDAH) SUB 10:12

31629 SDAH-RHA LOCAL

SEALDAH (SDAH) – RANAGHAT JN (RHA) SUB 22:08

31631 SDAH-RHA LOCAL

SEALDAH (SDAH) – RANAGHAT JN (RHA) SUB 22:50

31711 NH – RHA LOCAL

NAIHATI JN (NH) – RANAGHAT JN (RHA) SUB 05:00

31712 RHA-NH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) – NAIHATI JN (NH) SUB 04:05

31725 RHA – KNJ

RANAGHAT JN (RHA) – KRISHNGR CTY JN (KNJ) SUB 22:20

31726 KNJ-RHA LOCAL

KRISHNGR CTY JN (KNJ) – RANAGHAT JN (RHA) SUB 23:25

31741 RHA – GEDE LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) – GEDE (GEDE) SUB 04:42

31811 SDAH-KNJ LOCAL

SEALDAH (SDAH) – KRISHNGR CTY JN (KNJ) SUB 03:20

31812 KNJ – SDAJ LOCAL

KRISHNGR CTY JN (KNJ) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:20

31844 KNJ-SDAH LOCAL

KRISHNGR CTY JN (KNJ) – SEALDAH (SDAH) SUB 22:17

31911 SDAH-GEDE LOCAL

SEALDAH (SDAH) – GEDE (GEDE) SUB 04:20

31912 GEDE – SDAH LOCAL

GEDE (GEDE) – SEALDAH (SDAH) SUB 03:50

32211 SDAH-DKAE LOCAL

SEALDAH (SDAH) – DANKUNI (DKAE) SUB 04:07

32213 SDAH-DKAE LOCAL

SEALDAH (SDAH) – DANKUNI (DKAE) SUB 04:58

32249 SDAH-DKAE LOCAL

SEALDAH (SDAH) – DANKUNI (DKAE) SUB 22:23

33311 BT-HNB LOCAL

BARASAT (BT) – HASANABAD (HNB) SUB 04:03

33320 HNB BT LOCAL

HASANABAD (HNB) – BARASAT (BT) SUB 22:24

33325 BT HNB LOCAL

BARASAT (BT) – HASANABAD (HNB) SUB 22:13

33361 BT-BNJ LOCAL

BARASAT (BT) – BANGAON JN (BNJ) SUB 07:45

33362 BNJ- BT LOCAL

BANGAON JN (BNJ) – BARASAT (BT) SUB 09:28

33382 GBG-BT LOCAL

GOBARDANGA (GBG) – BARASAT (BT) SUB 22:15

33512 HNB-SDAH LOCAL

HASANABAD (HNB) – SEALDAH (SDAH) SUB 03:03

33514 HNB-SDAH LOCAL

HASANABAD (HNB) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:48

33533 SDAH-HB LOCAL

SEALDAH (SDAH) – HASANABAD (HNB) SUB 22:15

33651 SDAH-HB LOCAL

SEALDAH (SDAH) – HABRA (HB) SUB 04:45

33711 RHA – BNJ LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) – BANGAON JN (BNJ) SUB 04:15

33712 BNJ – RHA LOCAL

BANGAON JN (BNJ) – RANAGHAT JN (RHA) SUB 04:18

33738 BNJ-RHA LOCAL

BANGAON JN (BNJ) – RANAGHAT JN (RHA) SUB 23:09

33739 RHA-BNJ LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) – BANGAON JN (BNJ) SUB 23:12

33811 SDAH-BNJ LOCAL

SEALDAH (SDAH) – BANGAON JN (BNJ) SUB 03:15

33812 BNJ-SDAH LOCAL

BANGAON JN (BNJ) – SEALDAH (SDAH) SUB 02:58

33813 SDAH-BNJ LOCAL

SEALDAH (SDAH) – BANGAON JN (BNJ) SUB 04:15

33814 BNJ-SDAH LOCAL

BANGAON JN (BNJ) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:25

33815 SDAH-BNJ LOCAL

SEALDAH (SDAH) – BANGAON JN (BNJ) SUB 04:55

33859 SDAH – BNJ LOCAL

SEALDAH (SDAH) – BANGAON JN (BNJ) SUB 22:34

33860 BNJ – SDAH LOCAL

BANGAON JN (BNJ) – SEALDAH (SDAH) SUB 22:40

33861 SDAH – BNJ LOCAL

SEALDAH (SDAH) – BANGAON JN (BNJ) SUB 23:00

33863 SDAH – BNJ LOCAL

SEALDAH (SDAH) – BANGAON JN (BNJ) SUB 23:40

34111 KBGB – SDAH LOCAL

KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:45

34112 SDAH-KBGB LOCAL

SEALDAH (SDAH) – KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) SUB 03:45

34114 SDAH-KBGB LOCAL

SEALDAH (SDAH) – KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) SUB 04:36

34161 KBGB – SDAH LOCAL

KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) – SEALDAH (SDAH) SUB 22:16

34163 KBGB – SDAH LOCAL

KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) – SEALDAH (SDAH) SUB 23:04

34164 SDAH-KBGB LOCAL

SEALDAH (SDAH) – KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) SUB 22:04

34165 KBGB-SDAH LOCAL

KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) – SEALDAH (SDAH) SUB 23:56

34166 SDAH-KBGB LOCAL

SEALDAH (SDAH) – KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) SUB 23:00

34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – BARUIPUR JN (BRP) SUB 08:20

34334 BRP – LKPR LOCAL

BARUIPUR JN (BRP) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 07:15

34352 SPR – CG LOCAL

SONARPUR JN (SPR) – CANNING (CG) SUB 04:50

34411 SPR – SDAH LOCAL

SONARPUR JN (SPR) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:40

34412 SDAH- SPR LOCAL

SEALDAH (SDAH) – SONARPUR JN (SPR) SUB 04:15

34436 SDAH-SPR LOCAL

SEALDAH (SDAH) – SONARPUR JN (SPR) SUB 22:27

34511 CG – SDAH LOCAL

CANNING (CG) – SEALDAH (SDAH) SUB 03:45

34513 CG – SDAH LOCAL

CANNING (CG) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:32

34552 SDAH – CG LOCAL

SEALDAH (SDAH) – CANNING (CG) SUB 22:36

34554 SDAH-CG LOCAL

SEALDAH (SDAH) – CANNING (CG) SUB 23:19

34557 CG-SDAH LOCAL

CANNING (CG) – SEALDAH (SDAH) SUB 22:20

34711 LKPR – SDAH LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – SEALDAH (SDAH) SUB 03:00

34712 SDAH-LKPR LOCAL

SEALDAH (SDAH) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 04:00

34713 LKPR – SDAH LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – SEALDAH (SDAH) SUB 03:35

34714 SDAH-LKPR LOCAL

SEALDAH (SDAH) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 04:30

34715 LKPR – SDAH LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:15

34717 LKPR – SDAH LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:44

34752 SDAH-LKPR LOCAL

SEALDAH (SDAH) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 22:20

34754 SDAH-LKPR LOCAL

SEALDAH (SDAH) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 23:06

34757 LKPR – SDAH LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – SEALDAH (SDAH) SUB 22:20

34791 NMKA – SDAH LOCAL

NAMKHANA (NMKA) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:07

34811 DH – SDAH LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) – SEALDAH (SDAH) SUB 03:00

34812 SDAH-DH LOCAL

SEALDAH (SDAH) – DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 03:54

34813 DH – SDAH LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:00

34814 SDAH-DH LOCAL

SEALDAH (SDAH) – DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 04:45

34815 DH – SDAH LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:40

34858 SDAH-DH LOCAL

SEALDAH (SDAH) – DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 22:45

34859 DH SDAH LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) – SEALDAH (SDAH) SUB 22:15

34860 SDAH DH LOCAL

SEALDAH (SDAH) – DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 23:42

34881 DH SONARPUR LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) – SONARPUR JN (SPR) SUB 10:45

34882 SPR DH LOCAL

SONARPUR JN (SPR) – DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 04:50

34891 DH BRP LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) – BARUIPUR JN (BRP) SUB 06:13

34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL

BARUIPUR JN (BRP) – DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 09:22

34914 LKPR NMKA LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – NAMKHANA (NMKA) SUB 04:08

34935 NMKA – LKPR LOCAL

NAMKHANA (NMKA) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 03:05

34936 LKPR – NMKA LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – NAMKHANA (NMKA) SUB 23:47

34937 NMKA KWDP LOCAL

NAMKHANA (NMKA) – KAKDWIP (KWDP) SUB 04:37

34938 KWDP NMKA LOCAL

KAKDWIP (KWDP) – NAMKHANA (NMKA) SUB 22:57

34981 KWDP-LKPR LOCAL

KAKDWIP (KWDP) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 04:56

36037 HWH-CDAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – CHANDANPUR (CDAE) SUB 17:55

36038 CDAE HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) – HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33

36071 HWH-GRAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – GURAP (GRAE) SUB 05:05

36072 HOWRAH-GURAP LOCAL

GURAP (GRAE) – HOWRAH JN (HWH) SUB 07:07

36811 HWH-BWN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:00

36812 BWN-HWH(CHORD) LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 02:58

36814 BWN-HWH(CHORD) LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:58

36815 HWH-BWN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 06:10

36853 HWH – BWN (CHORD)LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 22:10

36854 BWN HWH (CHORD) LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 20:07

36855 HWH – BWN (CHORD)LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 23:15

36860 BWN-HWH(CHORD) LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 22:10

37211 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 04:47

37212 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:07

37213 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 05:14

37214 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:50

37215 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 06:26

37216 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 04:45

37218 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 05:10

37282 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 21:00

37285 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 22:20

37286 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 22:18

37287 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 22:30

37288 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 22:30

37289 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 23:15

37290 BDC LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 22:45

37291 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 23:45

37305 ANDOLAN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – SINGUR (SIU) SUB 19:15

37307 HWH – HPL LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – HARIPAL (HPL) SUB 06:52

37308 HPL-HWH LOCAL

HARIPAL (HPL) – HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30

37309 HWH TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 04:55

37310 TAK SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 17:50

37312 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:50

37314 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 04:50

37316 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 05:35

37319 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20

37327 HWH – TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38

37330 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00

37333 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 16:10

37335 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 17:42

37338 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15

37343 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05

37348 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33

37349 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 22:05

37351 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 23:00

37354 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 23:00

37371 HWH-GOGT LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – GOGHAT (GOGT) SUB 04:22

37385 TAK-AMBG LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – ARAMBAG (AMBG) SUB 04:00

37386 AMBG-TAK LOCAL

ARAMBAG (AMBG) – TARAKESWAR (TAK) SUB 04:50

37394 AMBG TAK LOCAL

ARAMBAG (AMBG) – TARAKESWAR (TAK) SUB 23:15

37411 SHE-TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15

37412 TAK-SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05

37415 SHE TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25

37416 TAK SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25

37521 NH-BDC LOCAL

NAIHATI JN (NH) – BANDEL JN (BDC) SUB 04:40

37522 BDC-NH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – NAIHATI JN (NH) SUB 04:10

37555 NH – BDC LOCAL

NAIHATI JN (NH) – BANDEL JN (BDC) SUB 22:15

37557 NH-BDC LOCAL

NAIHATI JN (NH) – BANDEL JN (BDC) SUB 23:58

37558 BDC-NH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – NAIHATI JN (NH) SUB 23:26

37741 BDC-KWAE LOCAL

BANDEL JN (BDC) – KATWA JN. (KWAE) SUB 03:05

37742 KWAE-BDC LOCAL

KATWA JN. (KWAE) – BANDEL JN (BDC) SUB 04:40

37743 BDC-KWAE LOCAL

BANDEL JN (BDC) – KATWA JN. (KWAE) SUB 04:30

37758 KWAE-BDC LOCAL

KATWA JN. (KWAE) – BANDEL JN (BDC) SUB 22:00

37781 BDC-BWN LOCAL

BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 03:45

37786 BWN-BDC LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC) SUB 03:35

37811 HWH- BWN M/LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:15

37812 BWN-HWH LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05

37814 BWN-HWH LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 04:05

37857 HWH – BWN NON -STOP LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 22:10

37912 KWAE-HWH LOCAL

KATWA JN. (KWAE) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:45

38302 MCA-HWH LOCAL

MECHEDA (MCA) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05

38304 MCA HWH LOCAL

MECHEDA (MCA) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:55

38321 HWH-MCA LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – MECHEDA (MCA) SUB 22:45

38402 PKU HWH LOCAL

PANSKURA (PKU) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05

38404 PKU HWH LOCAL

PANSKURA (PKU) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:25

38408 PKU HWH LOCAL

PANSKURA (PKU) – HOWRAH JN (HWH) SUB 04:35

38453 HWH PKU LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – PANSKURA (PKU) SUB 22:20

38455 HWH-PKU LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – PANSKURA (PKU) SUB 23:25

38702 KGP HWH LOCAL

KHARAGPUR JN (KGP) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05

38704 KGP HWH LOCAL

KHARAGPUR JN (KGP) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:50

38801 HWH-MDN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – MIDNAPORE (MDN) SUB 02:45

38802 MDN HWH LOCAL

MIDNAPORE (MDN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 04:15

38803 HWH MDN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – MIDNAPORE (MDN) SUB 04:25

38832 MDN KGP LOCAL

MIDNAPORE (MDN) – KHARAGPUR JN (KGP) SUB 22:55

40301 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 04:15

40302 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 03:55

40303 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 06:15

40304 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 04:15

40305 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 06:55

40306 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 04:35

40307 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 07:20

40308 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 05:15

40309 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 07:45

40310 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 06:00

40311 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 07:57

40312 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 06:30

40313 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 08:10

40314 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 06:55

40315 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 08:23

40316 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 07:05

40317 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 08:35

40318 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 07:25

40319 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 08:48

40320 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 08:05

40321 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 09:13

40322 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 08:25

40323 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 09:38

40324 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 08:35

40325 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 09:50

40326 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 09:05

40327 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 10:00

40328 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 09:25

40329 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 10:10

40330 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 09:45

40331 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 10:30

40332 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 10:05

40333 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 10:40

40334 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 10:15

40335 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 10:50

40336 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 10:25

40337 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 11:10

40338 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 10:45

40339 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 11:20

40340 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 10:55

40341 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 11:30

40342 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 11:15

40343 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 11:40

40344 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 11:25

40345 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 12:00

40346 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 11:35

40347 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 12:10

40348 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 12:00

40349 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 12:20

40350 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 12:15

40351 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 12:40

40352 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 12:45

40353 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 13:15

40354 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 13:30

40355 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 13:30

40356 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 13:45

40357 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 14:00

40358 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 14:15

40359 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 14:30

40360 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 14:30

40361 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 15:15

40362 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 15:00

40363 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 15:45

40364 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 15:10

40365 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 16:00

40366 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 15:30

40367 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 16:20

40368 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 15:50

40369 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 16:30

40370 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 16:10

40371 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 16:40

40372 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 16:20

40373 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 17:00

40374 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 16:30

40375 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 17:10

40376 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 16:50

40377 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 17:30

40378 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 17:10

40379 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 17:50

40380 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 17:20

40381 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 18:20

40382 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 17:40

40383 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 18:50

40384 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 17:50

40385 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 19:00

40386 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 18:10

40387 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 19:20

40388 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 18:30

40389 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 19:40

40390 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 18:40

40391 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 20:10

40392 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 18:50

40393 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 20:20

40394 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 19:10

40395 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 20:30

40396 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 19:30

40397 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 20:40

40398 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 19:50

40399 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 21:00

40400 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 20:00

40401 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 21:10

40402 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 20:10

40403 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 21:30

40404 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 20:30

40405 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 21:50

40406 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 21:15

40407 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 22:05

40408 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 21:30

40409 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 22:20

40410 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 22:00

40411 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 22:50

40412 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 22:30

40413 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 23:10

40414 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 22:45

40415 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 23:30

40416 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 23:15

40417 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 23:40

40418 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 23:30

40419 MSB-TBM EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM) SUB 23:59

40420 TBM-MSB EMU LOCAL

TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 23:45

40601 MSB-CGL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL) SUB 03:55

40602 CGL-MSB EMU LOCAL

CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 03:55

40603 MSB-CGL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL) SUB 04:35

40604 CGL-MSB EMU LOCAL

CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 04:30

40605 MSB-CGL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL) SUB 04:55

40606 CGL-MSB EMU LOCAL

CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 04:50

40607 MSB-CGL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL) SUB 05:15

40608 CGL-MSB EMU LOCAL

CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 05:05

40609 MSB-CGL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL) SUB 05:55

40610 CGL-MSB EMU LOCAL

CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 05:50

40611 MSB-CGL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL) SUB 06:30

40612 CGL-MSB EMU LOCAL

CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 06:40

40613 MSB-CGL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL) SUB 06:42

40614 CGL-MSB EMU LOCAL

CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 06:55

40615 MSB-CGL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL) SUB 07:33

40616 CGL-MSB EMU LOCAL

CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 07:25

40617 MSB-CGL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL) SUB 09:00

40618 CGL-MSB EMU LOCAL

CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 07:50

40619 MSB-CGL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL) SUB 09:25

40620 CGL-MSB EMU LOCAL

CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 08:25

40621 MSB-CGL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL) SUB 10:20

40622 CGL-MSB EMU LOCAL

CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 08:45

40623 MSB-CGL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL) SUB 11:00

40624 CGL-MSB EMU LOCAL

CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 09:40

40625 MSB-CGL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL) SUB 11:50

40626 CGL-MSB EMU LOCAL

CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 10:55

40627 MSB-CGL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL) SUB 12:30

40628 CGL-MSB EMU LOCAL

CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 11:30

40629 MSB-CGL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL) SUB 13:00

40630 CGL-MSB EMU LOCAL

CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 12:20

40631 MSB-CGL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL) SUB 13:45

40632 CGL-MSB EMU LOCAL

CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 13:00

40633 MSB-CGL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL) SUB 14:15

40634 CGL-MSB EMU LOCAL

CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 13:50

40635 MSB-CGL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL) SUB 14:45

40636 CGL-MSB EMU LOCAL

CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 14:25

40637 MSB-CGL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL) SUB 15:30

40638 CGL-MSB EMU LOCAL

CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 15:05

40639 MSB-CGL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL) SUB 16:10

40640 CGL-MSB EMU LOCAL

CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 15:45

40641 MSB-CGL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL) SUB 16:50

40642 CGL-MSB EMU LOCAL

CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 16:30

40643 MSB-CGL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL) SUB 17:20

40644 CGL-MSB EMU LOCAL

CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 17:00

40645 MSB-CGL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL) SUB 17:40

40646 CGL-MSB EMU LOCAL

CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 17:30

40647 MSB-CGL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL) SUB 18:10

40648 CGL-MSB EMU LOCAL

CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 18:10

40649 MSB-CGL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL) SUB 18:30

40650 CGL-MSB EMU LOCAL

CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 18:50

40651 MSB-CGL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL) SUB 19:30

40652 CGL-MSB EMU LOCAL

CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 19:25

40653 MSB-CGL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL) SUB 20:00

40654 CGL-MSB EMU LOCAL

CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 19:45

40655 MSB-CGL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL) SUB 20:50

40656 CGL-MSB EMU LOCAL

CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 20:15

40657 MSB-CGL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL) SUB 21:20

40658 CGL-MSB EMU LOCAL

CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 21:15

40659 MSB-CGL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL) SUB 21:40

40660 CGL-MSB EMU LOCAL

CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 22:15

40661 MSB-CGL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL) SUB 22:35

40662 CGL-MSB EMU LOCAL

CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 23:10

40751 MSB-CJ SEMI FAST

CHENNAI BEACH (MSB) – KANCHIPURAM (CJ) SUB 05:35

40752 CJ-MSB EMU LOCAL

KANCHIPURAM (CJ) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 06:10

40753 MSB-CJ EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – KANCHIPURAM (CJ) SUB 18:40

40754 CJ – MSB SEMI FAST

KANCHIPURAM (CJ) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 09:15

40851 MSB-TMLP EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUMALPUR (TMLP) SUB 07:07

40852 TMLP-MSB EMU LOCAL

TIRUMALPUR (TMLP) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 07:00

40853 MSB-TMLP EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUMALPUR (TMLP) SUB 15:00

40854 TMLP-MSB EMU LOCAL

TIRUMALPUR (TMLP) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 10:40

40855 MSB-TMLP SEMI FAST

CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUMALPUR (TMLP) SUB 19:50

40856 TMLP-CGL-MSB EMU LOCAL

TIRUMALPUR (TMLP) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 18:40

40951 MSB-CGL-AJJ EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – ARAKKONAM (AJJ) SUB 12:50

40952 AJJ-CGL-MSB-EMU LOCAL

ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 04:45

40953 MSB-CGL-AJJ EMU FAST

CHENNAI BEACH (MSB) – ARAKKONAM (AJJ) SUB 18:00

40954 AJJ-CGL-MSB EMU FAST

ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 07:25

40955 MSB-CGL-AJJ EMU

CHENNAI BEACH (MSB) – ARAKKONAM (AJJ) SUB 19:10

40956 AJJ-CGL-MSB LOCAL

ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 16:40

41501 MSB – VLCY EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 06:00

41502 VLCY – MSB EMU LOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 06:50

41503 MSB – VLCY EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 06:20

41504 VLCY-MSB EMU LOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 07:10

41505 MSB – VLCY EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 06:40

41506 VLCY – MSB EMU LOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 07:30

41507 MSB – VLCY EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 07:00

41508 VLCY – MSB EMU LOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 07:50

41509 MSB – VLCY EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 07:20

41510 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 08:10

41511 MSB – VLCY EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 07:40

41512 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 08:30

41513 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 08:00

41514 MSB – VLCY EMU LOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 08:50

41515 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 08:20

41516 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 09:10

41517 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 08:40

41518 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 09:30

41519 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 09:00

41520 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 09:50

41521 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 09:20

41522 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 10:10

41523 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 09:40

41524 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 10:30

41525 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 10:00

41526 VLCY-MSB EMU LOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 10:50

41527 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 10:20

41528 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 11:10

41529 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 10:40

41530 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 11:30

41531 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 11:00

41532 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 11:50

41533 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 11:20

41534 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 12:10

41535 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 11:40

41536 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 12:30

41537 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 12:00

41538 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 12:50

41539 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 12:20

41540 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 13:10

41541 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 12:40

41542 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 13:30

41543 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 13:00

41544 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 13:50

41545 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 13:20

41546 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 14:10

41547 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 13:40

41548 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 14:30

41549 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 14:00

41550 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 14:50

41551 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 14:20

41552 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 15:10

41553 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 14:40

41554 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 15:30

41555 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 15:00

41556 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 15:50

41557 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 15:20

41558 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 16:10

41559 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 15:40

41560 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 16:30

41561 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 16:00

41562 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 16:50

41563 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 16:20

41564 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 17:10

41565 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 16:40

41566 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 17:30

41567 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 17:00

41568 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 17:50

41569 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 17:20

41570 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 18:10

41571 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 17:40

41572 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 18:30

41573 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 18:00

41574 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 18:50

41575 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 18:20

41576 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 19:10

41577 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 18:40

41578 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 19:30

41579 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 19:00

41580 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 19:50

41581 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 19:20

41582 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 20:10

41583 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 19:40

41584 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 20:30

41585 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 20:00

41586 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 20:50

41587 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 20:20

41588 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 21:10

41589 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 20:40

41590 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 21:30

41591 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 21:00

41592 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 21:50

41593 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 21:30

41594 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 22:20

41595 MSB-VLCY EMULOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY) SUB 22:00

41596 VLCY-MSB EMU

VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 22:50

42001 MASS-GPD EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD) SUB 05:40

42002 GPD-MASS EMU LOCAL

GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 03:50

42003 MASS-GPD EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD) SUB 06:25

42004 GPD-MASS EMU LOCAL

GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 04:45

42005 MASS-GPD EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD) SUB 06:50

42006 GPD-MASS EMU LOCAL

GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 05:10

42007 MASS-GPD EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD) SUB 08:15

42008 GPD-MASS EMU LOCAL

GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 07:00

42009 MASS-GPD EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD) SUB 09:00

42010 GPD-MASS EMU LOCAL

GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 08:00

42011 MASS-GPD EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD) SUB 09:30

42012 GPD-MASS EMU LOCAL

GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 08:30

42013 MASS-GPD EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD) SUB 10:35

42014 GPD-MASS EMU LOCAL

GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 09:55

42015 MASS-GPD EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD) SUB 11:35

42016 GPD-MASS EMU LOCAL

GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 11:25

42017 MASS-GPD EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD) SUB 12:10

42018 GPD-MASS EMU LOCAL

GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 12:30

42019 MASS-GPD EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD) SUB 13:15

42020 GPD-MASS EMU LOCAL

GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 13:30

42021 MASS-GPD EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD) SUB 15:05

42022 GPD-MASS EMU LOCAL

GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 14:30

42023 MASS-GPD EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD) SUB 16:10

42024 GPD-MASS EMU LOCAL

GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 15:15

42025 MASS-GPD EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD) SUB 17:00

42026 GPD-MASS EMU LOCAL

GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 15:45

42027 MASS-GPD EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD) SUB 17:30

42028 GPD-MASS EMU LOCAL

GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 17:00

42029 MASS-GPD EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD) SUB 18:35

42030 GPD-MASS EMU LOCAL

GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 17:30

42031 MASS-GPD EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD) SUB 19:35

42032 GPD-MASS EMU LOCAL

GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 18:10

42033 MASS-GPD EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD) SUB 20:55

42034 GPD-MASS EMU LOCAL

GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 18:40

42035 MASS-GPD EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD) SUB 21:45

42036 GPD-MASS EMU LOCAL

GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 20:15

42037 MASS-GPD EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD) SUB 23:20

42038 GPD-MASS EMU LOCAL

GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 21:20

42301 MASS-PON EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – PONNERI (PON) SUB 14:00

42302 PON-MASS EMU LOCAL

PONNERI (PON) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 07:50

42401 MASS-SPE EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – SULLURUPETA (SPE) SUB 04:20

42402 SPE-MASS EMU LOCAL

SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 05:00

42403 MASS-SPE EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – SULLURUPETA (SPE) SUB 05:00

42404 SPE-MASS EMU LOCAL

SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 05:40

42406 SPE-MASS EMU LOCAL

SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 06:40

42407 MASS-SPE EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – SULLURUPETA (SPE) SUB 07:30

42408 SPE-MASS EMU LOCAL

SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 10:00

42410 SPE-MASS EMU LOCAL

SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 11:35

42411 MASS-SPE EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – SULLURUPETA (SPE) SUB 08:35

42413 MASS-SPE EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – SULLURUPETA (SPE) SUB 10:10

42414 SPE-MASS EMU LOCAL

SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 13:20

42416 SPE-MASS EMU LOCAL

SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 15:10

42417 MASS-SPE EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – SULLURUPETA (SPE) SUB 14:30

42418 SPE-MASS EMU LOCAL

SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 18:15

42419 MASS-SPE EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – SULLURUPETA (SPE) SUB 15:30

42421 MASS-SPE EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – SULLURUPETA (SPE) SUB 18:00

42422 SPE-MMC EMU LOCAL

SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 20:30

42423 MASS-SPE EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – SULLURUPETA (SPE) SUB 19:05

42425 MASS-SPE EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – SULLURUPETA (SPE) SUB 20:25

42426 SPE-MASS EMU LOCAL

SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 21:40

42601 MSB-GPD EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – GUMMIDIPUNDI (GPD) SUB 09:40

42602 GPD-MSB EMU LOCAL

GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 08:50

42603 MSB-GPD EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – GUMMIDIPUNDI (GPD) SUB 14:40

42604 GPD-MSB EMU LOCAL

GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 16:30

42605 MSB-GPD EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – GUMMIDIPUNDI (GPD) SUB 15:45

42606 GPD-MSB EMU LOCAL

GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 20:35

42607 MSB-GPD EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – GUMMIDIPUNDI (GPD) SUB 18:35

42609 MSB-GPD EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – GUMMIDIPUNDI (GPD) SUB 20:00

42701 MSB-PON EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – PONNERI (PON) SUB 05:15

42702 PON-MSB EMU LOCAL

PONNERI (PON) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 06:45

42802 SPE-MSB EMU LOCAL

SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 07:25

42804 SPE-MSB EMU LOCAL

SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 17:20

42831 MSB-GPD EMU

CHENNAI BEACH (MSB) – GUMMIDIPUNDI (GPD) SUB 22:45

42832 GPD-MSB EMU

GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 10:55

42834 GPD-MSB EMU LOCAL

GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 19:35

42841 MASS-SPE

CHENNAI BEACH (MSB) – SULLURUPETA (SPE) SUB 12:40

42843 MSB -SPE EMU

CHENNAI BEACH (MSB) – SULLURUPETA (SPE) SUB 21:15

43001 MASS-AVD EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – AVADI (AVD) SUB 00:15

43002 AVD-MASS EMU LOCAL

AVADI (AVD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 03:50

43003 MASS-AVD EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – AVADI (AVD) SUB 07:50

43004 AVD-MASS EMU LOCAL

AVADI (AVD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 04:00

43005 MASS-AVD EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – AVADI (AVD) SUB 08:50

43007 MASS-AVD EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – AVADI (AVD) SUB 09:00

43009 MASS-AVD EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – AVADI (AVD) SUB 09:25

43011 MASS-AVD EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – AVADI (AVD) SUB 10:05

43012 AVD – MASS EMU

AVADI (AVD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 09:15

43013 MASS-AVD EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – AVADI (AVD) SUB 10:15

43014 AVD-MASS EMU LOCAL

AVADI (AVD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 09:55

43015 MASS-AVD EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – AVADI (AVD) SUB 10:45

43016 AVD-MASS EMU LOCAL

AVADI (AVD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 11:00

43017 MASS-AVD EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – AVADI (AVD) SUB 12:35

43018 AVD-MASS EMU LOCAL

AVADI (AVD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 13:30

43020 AVD-MASS EMU LOCAL

AVADI (AVD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 16:30

43025 MASS-AVD EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – AVADI (AVD) SUB 23:45

43101 MMC-PTMS EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) SUB 04:15

43102 PTMS-MASS EMU LOCAL

PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 03:20

43103 MASS-PTMS EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) SUB 05:15

43104 PTMS-MASS EMU LOCAL

PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 05:30

43105 MASS-PTMS EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) SUB 06:20

43106 PTMS-MASS EMU LOCAL

PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 06:35

43107 MASS-PTMS EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) SUB 07:20

43108 PTMS-MASS LOCAL

PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 07:40

43109 MASS-PTMS EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) SUB 11:15

43110 PTMS-MASS EMU LOCAL

PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 10:30

43111 MASS-PTMS EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) SUB 12:20

43112 PTMS-MASS EMU LOCAL

PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 11:25

43113 MASS-PTMS EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) SUB 13:15

43114 PTMS-MASS EMU LOCAL

PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 12:30

43115 MASS-PTMS EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) SUB 15:05

43116 PTMS-MASS EMU LOCAL

PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 13:40

43117 MASS-PTMS EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) SUB 16:10

43118 PTMS-MASS EMU LOCAL

PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 14:30

43119 MASS-PTMS EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) SUB 18:15

43120 PTMS-MASS EMU LOCAL

PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 15:10

43121 MASS-PTMS EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) SUB 19:15

43122 PTMS-MASS EMU LOCAL

PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 16:25

43123 MASS-PTMS EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) SUB 20:30

43124 PTMS-MASS EMU LOCAL

PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 17:30

43125 MASS-PTMS EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) SUB 21:25

43126 PTMS-MASS EMU LOCAL

PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 18:50

43127 MASS-PTMS EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) SUB 22:35

43128 PTMS-MASS EMU LOCAL

PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 19:35

43130 PTMS-MASS EMU LOCAL

PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 21:50

43132 PTMS-MASS EMU LOCAL

PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 22:45

43201 MMC-TRL EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 04:30

43202 TRL-MASS EMU LOCAL

TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 03:50

43203 MMC-TRL EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 05:00

43204 TRL-MASS EMU LOCAL

TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 04:45

43205 MASS-TRL EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 05:40

43206 TRL-MASS EMU LOCAL

TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 05:55

43207 MASS-TRL EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 06:50

43208 TRL-MASS EMU LOCAL

TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 06:50

43209 MASS-TRL EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 07:45

43210 TRL-MASS EMU LOCAL

TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 07:20

43211 MASS-TRL EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 08:05

43212 TRL-MASS EMU LOCAL

TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 07:40

43213 MASS-TRL EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 08:40

43214 TRL-MASS EMU LOCAL

TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 08:05

43215 MASS-TRL EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 09:15

43216 TRL-MASS EMU FAST

TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 08:20

43217 MASS-TRL EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 09:30

43218 TRL-MASS EMU LOCAL

TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 08:30

43219 MASS-TRL EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 09:40

43220 TRL-MASS EMU LOCAL

TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 09:10

43221 MASS-TRL EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 11:30

43222 TRL-MASS EMU FAST

TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 09:25

43223 MASS-TRL EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 12:00

43224 TRL-MASS EMU LOCAL

TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 10:05

43225 MASS-TRL EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 13:00

43226 TRL-MASS EMU LOCAL

TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 10:50

43227 MASS-TRL EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 13:50

43228 TRL-MASS EMU LOCAL

TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 11:25

43229 MASS-TRL EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 14:35

43230 TRL-MASS EMU LOCAL

TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 13:05

43231 MASS-TRL EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 14:55

43232 TRL-MASS EMU LOCAL

TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 14:40

43233 MASS-TRL EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 15:35

43234 TRL-MASS EMU LOCAL

TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 15:05

43235 MASS-TRL EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 16:30

43236 TRL-MASS EMU LOCAL

TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 15:40

43237 MASS-TRL EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 17:00

43238 TRL-MASS EMU LOCAL

TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 16:05

43240 TRL-MASS EMU LOCAL

TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 16:35

43241 MASS-TRL EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 17:55

43242 TRL-MASS EMU LOCAL

TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 17:00

43243 MASS-TRL EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 18:25

43244 TRL-MASS EMU LOCAL

TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 17:15

43245 MASS-TRL EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 18:50

43246 TRL-MASS EMU LOCAL

TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 18:10

43247 MASS-TRL EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 20:10

43248 TRL-MASS EMU LOCAL

TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 18:55

43249 MASS-TRL EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 20:40

43250 TRL-MMC EMU LOCAL

TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 19:45

43251 MASS-TRL EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 20:55

43252 TRL-MASS EMU LOCAL

TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 20:00

43253 MASS-TRL EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 21:40

43254 TRL-MASS EMU LOCAL

TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 20:30

43255 MASS-TRL EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 23:15

43401 MASS-AJJ EMU FAST

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ) SUB 05:30

43402 AJJ-MASS EMU LOCAL

ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 03:45

43403 MASS-AJJ EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ) SUB 06:30

43404 AJJ-MASS EMU LOCAL

ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 04:25

43406 AJJ-MASS EMU LOCAL

ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 05:25

43407 MASS-AJJ EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ) SUB 08:20

43408 AJJ-MASS EMU FAST LOCAL

ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 06:40

43409 MASS-AJJ EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ) SUB 09:10

43410 AJJ-MASS EMU LOCAL

ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 07:10

43412 AJJ-MASS EMU LOCAL

ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 08:10

43413 MASS-AJJ EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ) SUB 11:00

43414 AJJ-MASS EMU LOCAL

ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 08:50

43415 MASS-AJJ EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ) SUB 12:50

43417 MASS-AJJ EMU

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ) SUB 13:35

43418 AJJ-MASS EMU LOCAL

ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 11:10

43419 MASS-AJJ EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ) SUB 15:50

43420 AJJ-MASS EMU LOCAL

ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 12:00

43422 AJJ-MASS EMU LOCAL

ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 13:50

43423 MMCC-AJJ

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ) SUB 16:45

43425 MASS-AJJ EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ) SUB 17:15

43426 AJJ-MASS EMU LOCAL

ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 15:40

43428 AJJ-MASS EMU FAST LOCAL

ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 16:50

43429 MASS-AJJ EMU FAST

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ) SUB 18:05

43430 AJJ-MASS EMU LOCAL

ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 18:00

43431 MASS-AJJ EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ) SUB 18:40

43434 AJJ-MASS EMU LOCAL

ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 19:05

43435 MASS-AJJ EMU

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ) SUB 19:30

43436 AJJ-MASS EMU LOCAL

ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 19:25

43437 MASS-AJJ EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ) SUB 19:45

43439 MMCC-AJJ

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ) SUB 20:00

43440 AJJ-MASS EMU LOCAL

ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 20:25

43441 MASS-AJJ EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ) SUB 21:05

43442 AJJ-MASS EMU LOCAL

ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 21:10

43443 MASS-AJJ EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ) SUB 22:05

43444 AJJ-MASS EMU LOCAL

ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 21:50

43501 MAS-TRT EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUTTANI (TRT) SUB 03:50

43502 TRT-MASS EMU LOCAL

TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 04:30

43503 MASS-TRT EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUTTANI (TRT) SUB 06:00

43504 TRT-MASS EMU LOCAL

TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 05:35

43505 MASS-TRT EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUTTANI (TRT) SUB 07:40

43506 TRT-MASS EMU LOCAL

TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 06:30

43507 MASS-TRT EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUTTANI (TRT) SUB 10:00

43509 MASS-TRT EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUTTANI (TRT) SUB 11:45

43510 TRT-MASS EMU LOCAL

TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 10:15

43511 MASS-TRT EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUTTANI (TRT) SUB 14:15

43512 TRT-MASS EMU LOCAL

TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 12:35

43513 MASS-TRT EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUTTANI (TRT) SUB 15:15

43514 TRT-MASS EMU LOCAL

TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 14:20

43515 MASS-TRT EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUTTANI (TRT) SUB 17:40

43516 TRT-MASS EMU LOCAL

TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 15:45

43517 MASS-TRT EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUTTANI (TRT) SUB 19:00

43518 TRT-MASS EMU LOCAL

TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 17:00

43519 MASS-TRT EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUTTANI (TRT) SUB 20:20

43520 TRT-MASS EMU LOCAL

TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 18:05

43522 TRT-MASS EMU LOCAL

TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 20:30

43524 TRT-MASS EMU LOCAL

TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 21:45

43551 AJJ-TRT EMU LOCAL

ARAKKONAM (AJJ) – TIRUTTANI (TRT) SUB 04:00

43552 TRT-AJJ EMU LOCAL

TIRUTTANI (TRT) – ARAKKONAM (AJJ) SUB 21:15

43553 AJJ-TRT EMU LOCAL

ARAKKONAM (AJJ) – TIRUTTANI (TRT) SUB 05:05

43554 TRT-AJJ EMU LOCAL

TIRUTTANI (TRT) – ARAKKONAM (AJJ) SUB 23:15

43602 AVD-MSB EMU LOCAL

AVADI (AVD) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 04:10

43603 MSB-AVD EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – AVADI (AVD) SUB 08:10

43604 AVD-MSB EMU LOCAL

AVADI (AVD) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 04:35

43605 MSB-AVD EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – AVADI (AVD) SUB 11:05

43606 AVD-MSB EMU LOCAL

AVADI (AVD) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 06:00

43607 MSB-AVD EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – AVADI (AVD) SUB 19:35

43608 AVD-MSB EMU LOCAL

AVADI (AVD) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 07:05

43609 MSB-AVD EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – AVADI (AVD) SUB 20:20

43610 AVD-MSB EMU LOCAL

AVADI (AVD) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 07:40

43611 MSB-AVD EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – AVADI (AVD) SUB 21:00

43612 AVD-MSB EMU LOCAL

AVADI (AVD) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 07:55

43613 MSB-AVD EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – AVADI (AVD) SUB 21:45

43614 AVD-MSB EMU LOCAL

AVADI (AVD) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 08:45

43616 AVD-MSB EMU LOCAL

AVADI (AVD) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 12:10

43618 AVD-MSB EMU LOCAL

AVADI (AVD) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 14:45

43622 AVD-MSB EMU LOCAL

AVADI (AVD) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 16:40

43701 MSB-TRL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 05:20

43702 TRL-MSB EMU LOCAL

TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 11:00

43704 TRL-MSB EMU LOCAL

TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 13:30

43705 MSB-TRL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 09:55

43706 TRL-MSB EMU LOCAL

TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 17:55

43707 MSB-TRL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 13:05

43708 TRL-MSB EMU LOCAL

TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 18:30

43709 MSB-TRL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 15:30

43710 TRL-MSB EMU LOCAL

TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 19:30

43711 MSB-TRL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 17:40

43713 MSB-TRL EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 19:10

43715 MSB-TRL LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 19:50

43751 MSB-PTMS EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) SUB 09:10

43752 PTMS-MSB EMU LOCAL

PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 08:45

43753 MSB-PTMS EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) SUB 10:05

43754 PTMS-MSB EMU LOCAL

PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 20:25

43757 MSB-PTMS EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) SUB 17:20

43759 MSB-PTMS EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) SUB 23:15

43801 MSB-AJJ EMU FAST LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – ARAKKONAM (AJJ) SUB 01:20

43802 AJJ-MSB EMU LOCAL

ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 04:00

43803 MSB-AJJ EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – ARAKKONAM (AJJ) SUB 04:15

43805 MSB-AJJ EMU LOCAL

CHENNAI BEACH (MSB) – ARAKKONAM (AJJ) SUB 14:25

43806 AJJ-MSB EMU LOCAL

ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 16:15

43820 TRT-MSB EMU LOCAL

TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 08:50

43821 MSB-TRT EMU

CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUTTANI (TRT) SUB 12:10

43823 MSB-TRT FAST EMU

CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUTTANI (TRT) SUB 18:30

43831 AVD-TRL EMU LOCAL

AVADI (AVD) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 07:15

43832 TRL-AVD EMU LOCAL

TIRUVALLUR (TRL) – AVADI (AVD) SUB 12:00

43838 TRL -AVD EMU

TIRUVALLUR (TRL) – AVADI (AVD) SUB 22:10

43841 AVD-AJJ EMU LOCAL

AVADI (AVD) – ARAKKONAM (AJJ) SUB 06:25

43851 PON-TRL EMU LOCAL

PONNERI (PON) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 15:40

43852 TRL-PON EMU LOCAL

TIRUVALLUR (TRL) – PONNERI (PON) SUB 05:20

43861 ENR-TRL EMU LOCAL

ENNORE (ENR) – TIRUVALLUR (TRL) SUB 06:35

43862 AVD-ENR EMU

AVADI (AVD) – ENNORE (ENR) SUB 05:00

43871 MASS-PAB EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – PATTABIRAM (PAB) SUB 07:30

43872 PAB-MASS EMU LOCAL

PATTABIRAM (PAB) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 08:40

43882 TI-MASS EMU LOCAL

TIRUNINRAVUR (TI) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 08:05

43892 PTMS-AVD EMU LOCAL

PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – AVADI (AVD) SUB 23:55

43901 MASS-KBT EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – KADAMBATTUR (KBT) SUB 10:30

43902 KBT-MASS EMU LOCAL

KADAMBATTUR (KBT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 06:15

43903 MASS-KBT EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – KADAMBATTUR (KBT) SUB 12:10

43904 KBT-MASS EMU LOCAL

KADAMBATTUR (KBT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) SUB 13:50

43912 KBT-MSB

KADAMBATTUR (KBT) – CHENNAI BEACH (MSB) SUB 12:05

43921 TRL-KBT EMU LOCAL

TIRUVALLUR (TRL) – KADAMBATTUR (KBT) SUB 05:50

44001 AJJ-CGL EMU

ARAKKONAM (AJJ) – CHENGALPATTU (CGL) SUB 05:50

44002 CGL -AJJ EMU

CHENGALPATTU (CGL) – ARAKKONAM (AJJ) SUB 08:20

44003 AJJ-CGL EMU

ARAKKONAM (AJJ) – CHENGALPATTU (CGL) SUB 17:40

44004 CGL-AJJ EMU

CHENGALPATTU (CGL) – ARAKKONAM (AJJ) SUB 18:15

47165 FM-LPI

KCG FALAKNUMA (FM) – LINGAMPALLI (LPI) SUB 10:02

47176 LPI-FM

LINGAMPALLI (LPI) – KCG FALAKNUMA (FM) SUB 08:25

47178 LPI-FM

LINGAMPALLI (LPI) – KCG FALAKNUMA (FM) SUB 09:05

52544 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE

DARJEELING (DJ) – DARJEELING (DJ) PAS 16:10

52590 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE

DARJEELING (DJ) – DARJEELING (DJ) PAS 16:30

66000 AVD-MASS

AVADI (AVD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) MEMU 04:25

66002 AVD-MASS MEMU LOCAL

AVADI (AVD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) MEMU 06:15

66003 MASS-AVD MEMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – AVADI (AVD) MEMU 21:15

66005 MASS-AVD PASSR

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – AVADI (AVD) MEMU 22:20

66006 AVD-MASS PASSR

AVADI (AVD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) MEMU 18:15

66008 AJJ-MASS PASSR

ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) MEMU 10:00

66009 MASS-AJJ PASSR

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ) MEMU 22:45

66010 AJJ-MASS PASSR

ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) MEMU 19:55

66011 MASS-AJJ PASSR

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ) MEMU 16:00

66012 TRL-AVD PASSR

TIRUVALLUR (TRL) – AVADI (AVD) MEMU 18:20

66013 MASS-AJJ EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ) MEMU 17:45

66014 AJJ-MASS MEMU

ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) MEMU 18:45

66015 MASS-AJJ MEMU

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ) MEMU 07:05

66016 AJJ-MSB PASSR

ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI BEACH (MSB) MEMU 06:20

66021 MASS-AJJ MEMU

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ) MEMU 19:10

66022 TRT-MASS MEMU

TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) MEMU 07:00

66047 MASS-AJJ MEMU

CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ) MEMU 09:50

66048 AJJ-MASS MEMU

ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) MEMU 15:15

66049 AJJ-TRT MEMU

ARAKKONAM (AJJ) – TIRUTTANI (TRT) MEMU 06:25

66053 MSB-TRL EMU

CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUVALLUR (TRL) MEMU 16:40

Posted By: Sandeep Chourey

 