इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड तेजस एक्सप्रेस (Tejas Express) ट्रेनों का संचालन शुरू करने की तैयारी में है। अगले महीनें यानी अगस्त से यात्री इस सुपर क्लास ट्रेनों में सफर कर पाएंगे। आईआरसीटीसी (IRCTC) लखनऊ-दिल्ली-लखनऊ (82501-82502) और अहमदाबाद-मुंबई-अहमदाबाद (82901-82902) मार्गों पर तेजस एक्सप्रेस का संचालन करती है। जो यात्री इन दोनों ट्रेनों से यात्रा करना चाहते हैं। उनके लिए खुशखबरी है। दरअसल आईआरसीटीसी ने एक स्कीम लॉन्च की है। इस योजना में यात्रियों को टिकट बुकिंग पर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। आइए जानते हैं इस पूरी स्कीम के बारे में।

क्या है ऑफर

आईआरसीटीसी के मुताबिक एसबीआई प्रीमियम लॉयल्टी कार्ड बनने के 45 दिन के अंदर तेजस एक्सप्रेस की टिकट बुकिंग पर 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। दूसरी बार प्रीमियम कार्ड से टिकट बुक करने पर 100 रुपए में 15 पॉइंट्स दिए जाएंगे। इस तरह लगभग 15% की छूट मिलेगी। यात्री सालभर में अधिकतम 1500 रिवॉर्ड पॉइंट्स ले सकते हैं। ये रिवॉर्ड पाइंट 1 रुपए के बराबर होगा। इसका मतलब है कि टिकट बुक करने पर 100 रुपए से लेकर 1500 रुपए का फायदा होगा।

कैसे मिलेगा ऑफर का लाभ

आईआरसीटीसी ग्राहकों को अपनी आईडी से एसबीआई प्रीमियम लॉयल्टी को लिंक करना होगा। टिकट बुकिंग से मिले रिवॉर्ड पॉइंट्स को आईआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल एप के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं कार्ड धारक वेबसाइट www.irctc.co.in पर जाकर अपना रिवॉर्ड पॉइंट्स बैलेंस भी चेक कर सकते हैं।

If you are an #IRCTC #SBI Premium Loyalty Card users, book your #TejasExpress ( resuming 7 Aug) train tickets & earn you great #rewards like welcome bonus points, 1500 points on booking 25 #tickets per year using the card & more. Booking open on https://t.co/e14vjdPrzt #GoTejasGo

— IRCTC (@IRCTCofficial) July 23, 2021