IRCTC Tour Package: पुरी जगन्नाथ और कोणार्क सूर्य मंदिर घूमने का मौका, IRCTC ला रहा सिर्फ इतने रुपये का सस्ता टूर पैकेज

डिजिटल डेस्क। अगर आप भगवान जगन्नाथ(Jagannath Temple) की नगरी पुरी घूमने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए यह शानदार मौका है। आईआरसीटीसी ने दिल्ली से उड़ान भरने वाला एक नया टूर पैकेज(IRCTC Tour Package) लॉन्च किया है, जिसका नाम डिवाइन पुरी टूर पैकेज है। यह पैकेज ओडिशा के प्रमुख तीर्थ और ऐतिहासिक स्थलों जैसे पुरी, कोणार्क(Konark Sun Temple), भुवनेश्वर और चिल्का झील को कवर करेगा। यात्रा कुल 3 रात और 4 दिन की होगी और पूरी ट्रिप फ्लाइट से कराई जाएगी।

यात्रा की तारीखें और फ्लाइट डिटेल्स इस पैकेज की यात्रा दो चरणों में होगी 20 नवंबर 2025 और 11 दिसंबर 2025 को। दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए उड़ान संख्या AI 473 सुबह 7:00 बजे रवाना होगी और 9:05 बजे पहुंचेगी। वापसी के लिए भुवनेश्वर से दिल्ली की उड़ान AI 2490 रात 8:30 बजे चलेगी और 10:55 बजे पहुंचेगी।