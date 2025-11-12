IRCTC Tour Package: पुरी जगन्नाथ और कोणार्क सूर्य मंदिर घूमने का मौका, IRCTC ला रहा सिर्फ इतने रुपये का सस्ता टूर पैकेज

डिजिटल डेस्क। अगर आप भगवान जगन्नाथ(Jagannath Temple) की नगरी पुरी घूमने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए यह शानदार मौका है। आईआरसीटीसी ने दिल्ली से उड़ान भरने वाला एक नया टूर पैकेज(IRCTC Tour Package) लॉन्च किया है, जिसका नाम डिवाइन पुरी टूर पैकेज है। यह पैकेज ओडिशा के प्रमुख तीर्थ और ऐतिहासिक स्थलों जैसे पुरी, कोणार्क(Konark Sun Temple), भुवनेश्वर और चिल्का झील को कवर करेगा। यात्रा कुल 3 रात और 4 दिन की होगी और पूरी ट्रिप फ्लाइट से कराई जाएगी।
यात्रा की तारीखें और फ्लाइट डिटेल्स
इस पैकेज की यात्रा दो चरणों में होगी 20 नवंबर 2025 और 11 दिसंबर 2025 को। दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए उड़ान संख्या AI 473 सुबह 7:00 बजे रवाना होगी और 9:05 बजे पहुंचेगी। वापसी के लिए भुवनेश्वर से दिल्ली की उड़ान AI 2490 रात 8:30 बजे चलेगी और 10:55 बजे पहुंचेगी।
इन जगहों की सैर कराई जाएगी
यात्रा के दौरान यात्रियों को ओडिशा के प्रमुख दर्शनीय स्थलों की सैर कराई जाएगी। पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर के दर्शन होंगे, वहीं चिल्का झील में पर्यटक एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और प्रसिद्ध इरावदी डॉल्फिन्स देख सकेंगे। कोणार्क में विश्वप्रसिद्ध सूर्य मंदिर और सुंदर समुद्र तट शामिल हैं, जबकि भुवनेश्वर में लिंगराज, मुक्तेश्वर और उदयगिरि-खांडगिरि गुफाओं का भ्रमण कराया जाएगा।
पैकेज की कीमतें
पैकेज की कीमतें श्रेणी के अनुसार अलग-अलग हैं। सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए 45,500 रुपये, डबल ऑक्यूपेंसी के लिए 34,990 रुपये और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी के लिए 32,500 रुपये तय की गई है। बच्चों के लिए कीमतें उम्र और व्यवस्था के अनुसार 21,300 से 25,400 रुपये के बीच हैं।
खाने और ठहरने की सुविधा
यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था पुरी के होटल स्विमिंग, श्री हरी या समान श्रेणी के 3-स्टार होटलों में की जाएगी। पूरे टूर के दौरान यात्रियों को 3 नाश्ते और 3 डिनर की सुविधा मिलेगी।
पैकेज में शामिल सुविधाएं
पैकेज में दिल्ली से भुवनेश्वर तक की आने-जाने की हवाई यात्रा, एसी वाहन से स्थानीय दर्शनीय स्थलों की सैर, टूर मैनेजर या गाइड, यात्रा बीमा, एंट्री फीस और आरामदायक होटल में ठहराव व भोजन शामिल हैं।
पैकेज में क्या शामिल नहीं है
पैकेज में दिल्ली एयरपोर्ट तक आने-जाने का खर्च, इन-फ्लाइट मील्स, चिल्का झील की बोटिंग चार्ज, लंच, चाय, कैमरा फीस और व्यक्तिगत खर्च शामिल नहीं हैं।
(सोर्स: IRCTC)