यात्रियों को ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग में 45 पैसे में मिलेगा लाखों का इंश्योरेंस, इस ऑप्शन पर जरूर करें क्लिक

डिजिटल डेस्क। IRCTC Travel Insurance: देश में रोजाना लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। इनमें से अधिकांश यात्री ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, लेकिन बहुत से लोग एक अहम ऑप्शन पर ध्यान नहीं देते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ही काम का ऑप्शन है।

यह छोटा-सा ऑप्शन किसी भी दुर्घटना की स्थिति में जीवनरक्षक साबित हो सकता है। भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) यात्रियों को बेहद कम कीमत पर यह सुरक्षा कवर उपलब्ध कराता है। सिर्फ 45 पैसे में सुरक्षा का बड़ा लाभ IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर टिकट बुक करते समय यात्रियों को एक ऑप्शन ट्रैवल इंश्योरेंस का दिया जाता है। इसकी कीमत 45 पैसे से भी कम होती है। कई लोग जल्दबाजी में इस ऑप्शन को अनदेखा कर देते हैं, जबकि यही इंश्योरेंस किसी दुर्घटना की स्थिति में लाखों रुपये का मुआवजा दिला सकता है।