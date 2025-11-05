मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    यात्रियों को ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग में 45 पैसे में मिलेगा लाखों का इंश्योरेंस, इस ऑप्शन पर जरूर करें क्लिक

    IRCTC ट्रेन यात्रियों को सिर्फ 45 पैसे में ट्रैवल इंश्योरेंस सुविधा देता है। कई यात्री जल्दबाजी में इसे नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि दुर्घटना की स्थिति में यह लाखों रुपये का मुआवजा दिला सकता है। टिकट बुकिंग के समय ट्रैवल इंश्योरेंस ऑप्शन को चुनना सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 05 Nov 2025 02:10:21 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 05 Nov 2025 02:35:05 PM (IST)
    यात्रियों को ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग में 45 पैसे में मिलेगा लाखों का इंश्योरेंस, इस ऑप्शन पर जरूर करें क्लिक
    ट्रेन टिकट बुकिंग करते समय रखें विशेष ध्यान। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. IRCTC देता है 45 पैसे में ट्रैवल इंश्योरेंस सुविधा।
    2. कई यात्री जल्दबाजी में इंश्योरेंस ऑप्शन छोड़ देते हैं।
    3. दुर्घटना में यह पॉलिसी देती है लाखों का मुआवजा।

    डिजिटल डेस्क। IRCTC Travel Insurance: देश में रोजाना लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। इनमें से अधिकांश यात्री ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, लेकिन बहुत से लोग एक अहम ऑप्शन पर ध्यान नहीं देते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ही काम का ऑप्शन है।

    यह छोटा-सा ऑप्शन किसी भी दुर्घटना की स्थिति में जीवनरक्षक साबित हो सकता है। भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) यात्रियों को बेहद कम कीमत पर यह सुरक्षा कवर उपलब्ध कराता है।

    सिर्फ 45 पैसे में सुरक्षा का बड़ा लाभ

    • IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर टिकट बुक करते समय यात्रियों को एक ऑप्शन ट्रैवल इंश्योरेंस का दिया जाता है। इसकी कीमत 45 पैसे से भी कम होती है। कई लोग जल्दबाजी में इस ऑप्शन को अनदेखा कर देते हैं, जबकि यही इंश्योरेंस किसी दुर्घटना की स्थिति में लाखों रुपये का मुआवजा दिला सकता है।


  • इंश्योरेंस एक्टिव करने पर यात्रियों को ईमेल और मैसेज के जरिए पॉलिसी डिटेल भेज दी जाती है। यात्रा के दौरान किसी दुर्घटना की स्थिति में यात्री या उसके परिजन उसी पॉलिसी नंबर के आधार पर ऑनलाइन क्लेम दर्ज कर सकते हैं।

    • कैसे करें इंश्योरेंस एक्टिव

    • टिकट बुक करते समय IRCTC वेबसाइट या ऐप पर अपनी डिटेल भरें।

    • ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन दिखाई देगा इसको टिक करना न भूलें।

    • टिकट कन्फर्म होते ही आपको इंश्योरेंस पॉलिसी की जानकारी ईमेल और SMS से मिल जाएगी।

    • किसी दुर्घटना की स्थिति में यही इंश्योरेंस आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा।

    यह छोटा कदम आपकी यात्रा को सुरक्षित बनाता है। किसी आपात स्थिति में परिवार को बड़ी राहत भी दिला सकता है। अगली बार आप ट्रेन टिकट बुक करें, तो ट्रैवल इंश्योरेंस पर क्लिक करना न भूलें, क्योंकि सुरक्षा सिर्फ कुछ पैसों की दूरी पर है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.