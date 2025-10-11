मेरी खबरें
    अलवर में ISI का जासूस गिरफ्तार, दो साल से सेना की गोपनीय जानकारी लीक कर रहा; पाक युवती से था संपर्क

    ISI spy arrested in Alwar: राजस्थान इंटेलिजेंस ने अलवर से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। आरोपी का नाम मंगत सिंह है, जो अलवर के गोविंदगढ़ का निवासी है। जांच में पता चला कि मंगत सिंह को आईएसआई की महिला हैंडलर ईशा शर्मा ने हनीट्रैप में फंसाया था और उसे पैसे का लालच दिया गया था।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 11 Oct 2025 09:47:53 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 11 Oct 2025 09:48:50 AM (IST)
    अलवर में ISI का जासूस मंगत सिंह गिरफ्तार।

    HighLights

    1. अलवर में ISI का जासूस मंगत सिंह गिरफ्तार।
    2. युवक हनीट्रैप में फंसकर देता था जानकारी।
    3. स्पेशल पुलिस स्टेशन जयपुर में मामला दर्ज।

    डिजिटल डेस्क। राजस्थान इंटेलिजेंस ने अलवर से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम मंगत सिंह बताया गया है, जो अलवर के गोविंदगढ़ का निवासी है।

    बताया जा रहा है कि मंगत सिंह को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद से ही निगरानी में रखा गया था। जांच में सामने आया कि उसे ईशा शर्मा नाम की पाकिस्तानी महिला हैंडलर ने हनीट्रैप में फंसाया था।

    हनीट्रैप में फंसकर देता था जानकारी

    सूत्रों के अनुसार, ईशा शर्मा नाम की पाकिस्तानी महिला ने मंगत सिंह को सोशल मीडिया के जरिए हनीट्रैप में फंसाया था। उसने सहयोग के बदले उसे पैसों का लालच दिया।

    इसके बाद मंगत सिंह लगातार दो वर्षों तक सोशल मीडिया के माध्यम से सेना और सामरिक इलाकों से जुड़ी गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान भेजता रहा।

    ऑपरेशन सिंदूर के बाद रखी जा रही थी नजर

    राजस्थान इंटेलिजेंस ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही मंगत सिंह की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। अलवर छावनी क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियां मिलने पर जांच तेज की गई।

    पूछताछ में सामने आया कि मंगत सिंह न केवल अलवर की छावनी इलाके की जानकारी साझा कर रहा था, बल्कि देश के अन्य सामरिक स्थलों की सूचनाएं भी लीक कर चुका है।

    स्पेशल पुलिस स्टेशन जयपुर में मामला दर्ज

    मामले की गहराई से जांच के बाद 10 अक्टूबर 2025 को जयपुर स्थित विशेष पुलिस स्टेशन में शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद सीआईडी इंटेलिजेंस राजस्थान ने मंगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया।

    मोबाइल से मिले अहम सुराग

    पूछताछ के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसियों ने आरोपी के मोबाइल की जांच की, जिसमें कई संवेदनशील चैट्स और दस्तावेज मिले हैं। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि वह पिछले दो साल से पाकिस्तान के खुफिया हैंडलरों से निरंतर संपर्क में था।

    सामरिक दृष्टि से अहम है अलवर

    अलवर क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है। यही कारण है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां यहां किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर खास नजर रखती हैं।

    मंगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि वह अब तक कितनी जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचा चुका है और इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है।


