अलवर में ISI का जासूस गिरफ्तार, दो साल से सेना की गोपनीय जानकारी लीक कर रहा; पाक युवती से था संपर्क

डिजिटल डेस्क। राजस्थान इंटेलिजेंस ने अलवर से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम मंगत सिंह बताया गया है, जो अलवर के गोविंदगढ़ का निवासी है।

बताया जा रहा है कि मंगत सिंह को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद से ही निगरानी में रखा गया था। जांच में सामने आया कि उसे ईशा शर्मा नाम की पाकिस्तानी महिला हैंडलर ने हनीट्रैप में फंसाया था।

हनीट्रैप में फंसकर देता था जानकारी

सूत्रों के अनुसार, ईशा शर्मा नाम की पाकिस्तानी महिला ने मंगत सिंह को सोशल मीडिया के जरिए हनीट्रैप में फंसाया था। उसने सहयोग के बदले उसे पैसों का लालच दिया।

इसके बाद मंगत सिंह लगातार दो वर्षों तक सोशल मीडिया के माध्यम से सेना और सामरिक इलाकों से जुड़ी गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान भेजता रहा।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद रखी जा रही थी नजर

राजस्थान इंटेलिजेंस ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही मंगत सिंह की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। अलवर छावनी क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियां मिलने पर जांच तेज की गई।

पूछताछ में सामने आया कि मंगत सिंह न केवल अलवर की छावनी इलाके की जानकारी साझा कर रहा था, बल्कि देश के अन्य सामरिक स्थलों की सूचनाएं भी लीक कर चुका है।

स्पेशल पुलिस स्टेशन जयपुर में मामला दर्ज

मामले की गहराई से जांच के बाद 10 अक्टूबर 2025 को जयपुर स्थित विशेष पुलिस स्टेशन में शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद सीआईडी इंटेलिजेंस राजस्थान ने मंगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया।

मोबाइल से मिले अहम सुराग

पूछताछ के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसियों ने आरोपी के मोबाइल की जांच की, जिसमें कई संवेदनशील चैट्स और दस्तावेज मिले हैं। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि वह पिछले दो साल से पाकिस्तान के खुफिया हैंडलरों से निरंतर संपर्क में था।