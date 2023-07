Chandrayaan-3 Launching: भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) 13 जुलाई को लॉन्‍च हो सकता है। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि हम चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम होंगे। लॉन्च का दिन 13 जुलाई तय किया गया है, लेकिन यह 19 जुलाई तक जा सकता है। अब तक के प्लान के मुताबिक इसे 13 जुलाई की दोपहर ढाई बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्‍च किया जाएगा। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा कि अभी रॉकेट एकीकरण का काम चल रहा है, जो अगले दो से तीन में पूरा हो सकता है। उसके बाद परीक्षण कार्यक्रम चलेगा। जब सारे परीक्षण पूरे हो जाएंगे, तब प्रक्षेपण की अंतिम तिथि की घोषणा की जाएगी।

#Delhi | On the launch of Chandrayan 3, #ISRO Chairman, S Somanath says, "We will be able to do a soft landing on the moon. The launch day is July 13, it can go upto 19th." pic.twitter.com/TO0DamK8Oy

— The Times Of India (@timesofindia) July 3, 2023