Corona Update : देश में कोरोना के मामलों में काफी कमी आई है और अब माना जा सकता है कि हालात काबू में आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताजा जानकारी देते हुए बताया कि भारत में पिछले एक हफ्ते में औसतन 96,000 के करीब मामले आए हैं। पिछले 24 घंटे में 66,084 नए कोविड मामले दर्ज़ हुए। देश में 7.9 लाख सक्रिय मामले हैं। पिछले चार दिनों से देश में एक लाख से कम मामले दर्ज़ हुए हैं। उन्होंने बताया कि 24 जनवरी को कोरोना की दैनिक पॉजिटिविटी रेट 20.75 फीसदी थी, जो अब घटकर 4.44 फीसदी रह गई है।

On Jan 24, the daily positivity rate was recorded at 20.75%, which has now decreased to 4.44%. It indicates that now the rate of infection spread has come down significantly: Luv Aggarwal, Joint Secretary, Union Health Ministry pic.twitter.com/QKY1KzFIpM

