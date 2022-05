अहमदाबाद। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पद से हाल ही इस्तीफा देने वाले पाटीदार नेता हार्दिक पटेल आगामी 30 मई को भाजपा में शामिल होंगे। पार्टी के बडे नेता की मौजूदगी व शक्ति प्रदर्शन के साथ भाजपा में शामिल होने की हार्दिक की इच्छा अधूरी रहेगी, भाजपा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है।

केंद्रीय डेयरी मंत्री परशोत्तम रुपाला एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की मौजूदगी में हार्दिक पटेल अगले सप्ताह भाजपा में शामिल होंगे। प्रदेश भाजपा में हार्दिक को लेकर एकमत नहीं है लेकिन केंद्रीय आलाकमान की हरी झंडी मिलने के बाद हार्दिक का भाजपा में जाना तय माना जा रहा है। हार्दिक भाजपा में शामिल होने से पहले रैली करके पार्टी कार्यालय पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं लेकिन भाजपा ने फिलहाल ऐसा करने से इनकार कर दिया है। हार्दिक प्रदेश की राजनीति में बडी भूमिका निभाने की इच्छा रखते हैं जिसके कारण प्रदेश के कई पाटीदार नेताओं को हार्दिक सीधी चुनौती नजर आते हैं। अब देखना यह होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश भाजपा में हार्दिक की क्या भूमिका रहती है।

हार्दिक ने उजागर किया कांग्रेस का चेहरा

आज हार्दिक पटेल ने बयान जारी करते हुए कहा है कि जब मैंने कांग्रेस छोड़ी तो मैंने लिखा था कि कांग्रेस केवल लोगों की भावनाओं के खिलाफ काम करती है। यह भरतसिंह सोलंकी (कांग्रेस गुजरात प्रमुख) की टिप्पणियों में परिलक्षित होता है। कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ टिप्पणी कर रही है। यह साबित करता है कि वे विश्वास के खिलाफ काम करते हैं।

Ahmedabad | When I left Congress, I'd written Congress only works against feelings of people. It is reflected in comments by Bharatsinh Solanki (Cong Gujarat chief). Congress is commenting against Hindus. It proves they work against faith: Hardik Patel, who recently quit Congress pic.twitter.com/9G8Vzub2wo

— ANI (@ANI) May 24, 2022