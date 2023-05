New Parliament Building: नए संसद भवन के उद्धाटन को लेकर चल रहे राजनीतिक गतिरोध के बीच डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी (DPAP) चीफ गुलाम नबी आजाद ने केंद्र सरकार के कदम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि जहां तक नया संसद भवन बनाने की बात है तो यह नई बात नहीं है। यह 32 साल पहले कांग्रेस की ही सोच थी। सरकार कोई भी होती तो उसे संसद भवन बनाना ही पड़ता। उन्होंने कहा कि नए भवन का निर्माण जरूरी था और यह अच्छा है कि अब यह बन गया है। देखिये वीडियो -

At the time when PV Narasimha Rao was the PM, Shivraj Patil was the Speaker & I was the Parliamentary Affairs minister, Shivraj ji had said to me that a new & bigger Parliament building should be constructed before 2026. The construction of a new building was necessary, it's good… pic.twitter.com/1XLnHxhqC3

