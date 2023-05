राकांपा नेता अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार को अपने फैसले (राकांपा प्रमुख के रूप में पद छोड़ने) पर पुनर्विचार करने में दो से तीन दिन लगेंगे। 2024 आम चुनाव से पहले NCP Boss Sharad Pawar ने एक सियासी गुगली फेंकते हुए Delhi से लेकर Maharashtra तक सनसनी मचा दी है। Maharashtra और देश की की राजनीति के बड़े शख्सियत Sharad Pawar ने बाउंसर फेंकते हुए कहा है कि वे पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। शरद पवार का ये बयान हमें उनकी बेटी Supriya Sule के उस बयान का याद दिलाती है जो उन्होंने 19 अप्रैल को दिया था।

सुप्रिया सुले ने कहा था कि अगले 15 दिनों में होंगे दो राजनीतिक ‘धमाके’ होंगे। निश्चित रूप से सुप्रिया सुले का संकेत इसी ओर था। 82 साल के शरद पवार ने अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है, इसलिए उनकी इस घोषणा के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे NCP का ताज कौन संभालेगा। एनसीपी के उत्तराधिकारियों में 2 नाम सामने आते हैं।

Mumbai, Maharashtra | Sharad Pawar will take two to three days to rethink his decision (of stepping down as NCP chief), says NCP leader Ajit Pawar as he holds talks with protesting party workers pic.twitter.com/c6D1YSPI0n

— ANI (@ANI) May 2, 2023