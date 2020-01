नई दिल्ली। JNU में हुई हिंसा का विरोध कर रहे छात्रों के समर्थन में पहुंची दीपिका पादूकोण लोगों के निशाने पर आ गई हैं। जहां एक तरफ उनके इस कदम की तरीफ हो रही है वहीं इससे कहीं ज्यादा इसका विरोध होने लगा है। सोशल मीडिया में लोग ट्वीट कर उनकी फिल्म Chapak का बायकॉट करने की अपील कर रहे हैं वही इस पूरे मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। सोशल मीडिया में #BoycottChapak ट्रेंड कर रहा है। इसा सारे घटनाक्रम के बीच दीपिका पादूकोण को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर का बयान आया है।

बुधवार को जब जावडेकर मीडिया से बात कर रहे थे तब उनसे सोशल मीडिया में चल रहे #BoycottChapak ट्रेड को लेकर सवाल किया गया तो केंद्रीय मंत्री ने कहा यह लोकतंत्र है। कोई कहीं भी जा सकता है। उसे अपने विचार रखने की भी आजादी है।

Union Minister Prakash Javadekar on a social media campaign to boycott Deepika Padukone's movie #Chhapaak after she joined JNU students at protest y'day: This is a democratic country, anyone,any artist can go anywhere and put forth his or her view. pic.twitter.com/zIBFzlQ87i

बता दें कि दीपिका के जेएनयू जाने के बाद से ही विवाद गर्मा गया है और लोग जमकर इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड हस्तियों ने दीपिका के इस कदम का समर्थन किया है। अक्सर अपने ट्वीट्स से निशाने पर आने वाले अनुराग कश्यप ने ट्वीट कर दीपिका को ताकतवर करार दिया है।

अनुराग कश्यप ने अपने ट्वीट में लिखा है, किसी भी प्रजाति में महिला हमेशा ताकतवर होती है और रहेगी। छपाक का पहला दिन और सारे शो। जो भी इस हिंसा के खिलाफ हैं वो ऑनलाइन टिकट बुकिंग साइट पर जाएं और उन्हें जवाब दें। ऐसा साइलेंट जवाब दें जो हुंकार साबित हो।

The female of the species is, and was, and will always be the strongest of the two #DeepikaPadukone . Chhapak first day all shows . Let’s all those who stand against the violence go to @bookmyshow and show them. Make our silent statement which will be the loudest .

— Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) January 7, 2020