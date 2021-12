Congress Rally In Jaipur: कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जयपुर में 'महंगाई हटाओ रैली' का आयोजन किया है। पहले यह रैली दिल्ली में होना थी, लेकिन अनुमति नहीं मिलने पर जयपुर में आयोजन किया गया। मंच पर पूरा गांधी परिवार एक साथ नजर आया। बारी-बारी से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने संबोधित किया। राहुल गांधी ने एक बार फर हिंदू और हिंदुत्व की बात कही। राहुल ने कहा, 'देश की राजनीति में दो शब्दों के बीच स्पर्धा है। हिंदू और हिंदुत्व। दोनों का अंतर समझने की जरूरत है। मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं हूं। आप सभी हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी नहीं। महात्मा गांधी हिंदू थे और उनकी हत्या करने वाला गोडसे हिंदुत्ववादी था। गांधी को हिंदुत्ववादियों ने गोली मारी थी।' राहुल गांधी जब इस विषय पर बोल रहे थे, तब सोनिया गांधी भी ताली बजा रही थी।

राहुल ने आगे कहा, देश में 2014 से हिंदुत्ववादियों की सरकार है। हमें इस सरकार को हटाना है और हिंदुओं की सरकार बनाना है। हिंदुत्ववादियों के कारण ही देश में महंगाई है। हिंदुत्ववादियों को सच से नहीं, सत्ता से मतलब होता है, जबकि गांधी हिंदू थे और उन्हें सिर्फ सच से मतलब था।

पढ़िए कांग्रेस की रैली में और क्या बोले राहुल गांधी

महात्मा गांधी ने पूरी ज़िन्दगी सत्य को ढूंढने में लगा दी। हिंदुत्ववादी अपनी पूरी ज़िन्दगी सत्ता को खोजने में लगा देगा - उसे सिर्फ सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्ताग्रह है।

हिन्दू एक पीछे नहीं हटता, वो शिव जी जैसे अपने डर को निगल लेता है। हिंदुत्ववादी को उसका डर डूबा देता है। और इस डर से उसके दिल में गुस्सा पैदा होता है, नफरत पैदा होती है।

हिन्दुत्ववादियों को किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। महात्मा गांधी कहते हैं मैं सच्चाई चाहता हूँ , सत्ता नहीं। हिंदुत्ववादी कहतें हैं कि उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्य जाए भाड़ में।

हिन्दू कौन ? जो सबको गले लगता है

हिन्दू कौन ? जो किसी से नहीं डरता

हिन्दू कौन ? जो हर धर्म का आदर करता है !

नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की जो आत्मा है, उनका जो दिल है, किसानों की छाती में चाक़ू मारा। पीछे से मारा। जब हिन्दू किसान हिंदुत्ववादी के सामने खड़ा हुआ, तो मोदी जी कहतें हैं, मैं माफ़ी मांगता हूँ।

तूर दाल अब हुई ₹135/- किलो, 35% बढ़ोतरी। महंगाई हटाओ , भाजपा भगाओ !

चाईना की सेना हमारे देश में आ जाती है, हज़ार किलोमीटर ले जाती है, पर प्रधानमंत्री जी कहतें हैं, कि हमारे देश में कोई नहीं आया।

आज हिंदुस्तान की 1% आबादी के हाथ में 33% धन। और सबसे 50% गरीब आबादी के हाथ में सिर्फ 1% धन। मोदी जी ने उनके 3-4 उद्योगपतियों ने इस देश को 7 साल में बर्बाद कर दिया।

राहुल गांधी ने रैली में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरा देश चार-पांच उद्योगों के हाथ में है। हर संस्थान एक संगठन के हाथ में है। मंत्रियों के ऑफिस में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के ओएसडी हैं।

#WATCH | "Who is Hindu? The one who embraces everybody, fears nobody, and respects every religion," says Congress leader Rahul Gandhi at the party's rally against inflation in Jaipur, Rajasthan pic.twitter.com/OnKjsQOoRJ

— ANI (@ANI) December 12, 2021