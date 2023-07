मुंबई। जयपुर से मुंबई आ रही एक्सप्रेस ट्रेन में रविवार सुबह फायरिंग हो गई। फायरिगं आरपीएफ के एक जवान ने की। अब तक की जानकारी के मुताबिक, यह घटनाक्रम मुंबई से करीब 100 किमी पहले पालघर और दहिसर के बीच सुबह 5 और 5.30 बजे के बीच हुआ। आरपीएफ के जवान चेतन सिंह पर फायरिंग का आरोप है। मरने वालों में आरपीएफ का एएसआई भी शामिल है। चेतन को गिफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है।

#WATCH | Mumbai: DRM Neeraj Kumar says, "At around 6 am we got to know that an RPF constable, who was on escorting duty opened fire...Four people have been shot dead...Our railway officer reached the spot. The families have been contacted. Ex-gratia will be given." pic.twitter.com/Zl7FfoUd8i

— ANI (@ANI) July 31, 2023