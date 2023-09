जयराम रमेश बोले- विशेष सत्र में क्या मुद्दे उठाए जाएंगे मालूम नहीं, कांग्रेस सांसद इसमें हिस्सा लेंगे

केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक 5 दिन का संसद का विशेष सत्र बुलाया है। जानकारी के मुताबिक इस सत्र के दौरान ना तो प्रश्नकाल होगा और ना ही शून्यकाल होगा। वहीं सत्र के दौरान कोई भी निजी बिल पेश नहीं किया जाएगा।

#WATCH | Congress MP Jairam Ramesh says, "We are seeing for the first time that PM Modi and his associates announced a 5-day special session to divert attention from the INDIA meeting. We don't have any information as to what matters will be taken up during this session... Today… pic.twitter.com/U2DGFz1csL

