Jalna Protest: महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने कहा- जालना में लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था

Jalna Protest: महाराष्ट्र के जालना में हुए लाठीचार्ज को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित दोनों उपमुख्यमंत्रियों ने की प्रेस कांन्फ्रेंस।

Mumbai: "Lathicharge by Police was not right... I am apologising on behalf of the Government. CM has said that the action will be taken against those who are responsible for it," says Maharashtra Dy CM Devendra Fadnavis at the Maratha Reservation meeting chaired by CM. pic.twitter.com/777PApSgLm

— ANI (@ANI) September 4, 2023