श्रीनगर। पुलिस ने श्रीनगर में एक आतंकी साजिश का भंडाफोड़ करते हुए पांच आतंकियों को पकड़ा है। पुलिस ने इन आतंकियों के पास से विस्फोटकों से लैस एक जैकेट और रिमोट ट्रिगल वाला बायोफेंग वाकी टाकी भी बरामद किया है। पकड़े गए सभी आतंकी जैश-ए-मोहम्मद से संबंधित है। ये सभी आंतकी श्रीनगर में बीते पांच माह के दौरान हुए विभिन्न ग्रेनेड हमलों में भी शामिल रहे हैं।

J&K: Srinagar Police busted Jaisha-e-Mohammad terror module and arrested a total of 5 terrorists. With this, the Police averted a major terror attack planned on 26th January, and worked out 2 earlier grenade attacks. https://t.co/Z1LOop1TCj pic.twitter.com/mcwy6Pc9kw

पकड़े गए सभी आतंकी हजरतबल इलाके के रहने वाले हैं और इनकी पहचान एजाज अहमद शेख (38)पुत्र गुलाम अहमद शेख , उमर हमीद शेख(28) पुत्र अब्दुल हमीद शेख,इम्तियाज अहमद चिकला उर्फ इमरान(31) पुत्र मोहम्मद सिदीक चिकला ,साहिल फारुक गोजरी पुत्र (26)फारुक अहमद गोजरी और नसीर अहमद मीर (25)पुत्र मोहम्मद अशरफ मीर के रुप में हुई है। एजाज पेशे से वाहन चालक है जबकि उमर ठेला लगाने का काम करता है। इमरान की खेल सामग्री की शॉप है और नसीर का अपना कारोबार है। वहीं साहिल एक प्राईवेट फर्म में नौकरी करता है। पुलिस का कहना है कि इन्हीं आतंकवादियों ने 26 नवंबर को कश्मीर यूनिवर्सिटी के बाहर ग्रेनेड से हमला किया था।

DIG, Central Kashmir, VK Birdi on 5 terrorists of Jaish-e-Mohammad arrested by Srinagar Police: Given the kind of explosives which have been recovered, it seems they were planning a big attack. Investigation is being done to find out the further plan. pic.twitter.com/yHiWcGDYMP

— ANI (@ANI) January 16, 2020