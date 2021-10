जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में मंदिर को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। यहां कट्टरपंथियों ने मंदिर पर हमला कर मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया और देवी भार्गशिका के पवित्र प्रतीक चिह्न को आग लगा दी। इस घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अफसोस जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मट्टन के माता मंदिर में तोड़फोड़ की घटना से दुखी और परेशान हूं। यह वक्त है कि हम कश्मीरी पंडित भाइयों को सुरक्षा का अहसास दिलाएं।

कट्टरपंथियों ने मंदिर को पहुंचाया नुकसान

जानकारी के अनुसार अनंतनाग जिले के मट्टन में श्री माता भार्गशिका मंदिर है। यह मंदिर पहाड़ियों पर स्थित है। कट्टरपंथियों ने तोड़फोड़ कर उसे नुकसान पहुंचा दिया। नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट कर इसे अस्वीकार्य बताया है। उन्होंने कहा, 'मैं इस तोड़फोड़ की निंदा करता हूं।' जम्मू-कश्मीर पुलिस से अपराध की पहचान करने की अपील करता हूं, ताकि उन पर मुकदमा चल सके।

Pained & disturbed by reports of malicious damage & vandalism at the Mata temple in Mattan. Need of the hour is to reassure our pandit brethren. Request SSP Anantnag & DC Anantnag to look into the matter immediately. https://t.co/cVO8hRhy9h

