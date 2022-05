पड़ोसी देश की बड़ी साजिश नाकाम, सुरक्षाबलों ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन, लदे थे बम और ग्रेनेड

Jammu Kashmir: भारतीय सुरक्षाबलों ने रविवार को बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तानी ड्रोन को जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवानों ने मार गिराया। अधिकारियों ने कहा, कठुआ जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर ड्रोन घुसा। भारतीय सीमा में आने के कुछ देर बार इसे मार गिराया गया। ड्रोन पर 7 मैग्रेटिक बम और यूबीजीएल लदे थे। यह घटना ऐसे वक्त हुई है, जब दक्षिण कश्मीर के हिमालयी क्षेत्र में स्थित अमरनाथ गुफा के लिए तीर्थयात्रा अगले महीने से शुरू होने वाली है।

बम निरोधक दस्ते ने की जांच

एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (जम्मू) मुकेश सिंह ने कहा कि तलाशी दल ने सुबह राजबाग थाना क्षेत्र के तल्ली हरिया चक इलाके में बॉर्डर पर एक ड्रोन की एक्टिविटी देखी और उसपर गोलियां चलाई। उन्होंने कहा, 'इस ड्रोन पर लादे गए सामानों की जांच के लिए बुलाए गए बम निरोधक दस्ते को सात मैग्नेटिक बम और सात बैरल ग्रेनेडल लांचर मिले है।'

30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा

बता दें अमरनाथ यात्रा इस साल 30 जून से दो मार्गों से शुरू हो रही है। यात्रा करीब दो साल के बाद होने जा रही है। वर्ष 2020 और 2021 में कोरोना वायरस के कारण तीर्थयात्रा आयोजित नहीं हुई थी। जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमलों में वृद्धि और आंतकी संगठनों की तरफ से जारी खतरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की है।

Jammu & Kashmir | Seven UBGLs (Under Barrel Grenade Launcher) & seven magnetic bombs found attached to hexacopter shot down by security forces in Kathua district today pic.twitter.com/ynXHonTNBN — ANI (@ANI) May 29, 2022

J&K | Rajbagh PS team was on a normal search when info about the drone was received. The drone was shot down & 7 magnetic type Bombs IEDs & 7 UBGLs (Under Barrel Grenade Launcher) recovered. We've averted a major incident by recovering this material: SSP Kathua, RC Kotwal pic.twitter.com/xkajYgO9jy — ANI (@ANI) May 29, 2022

Drone coming from border side shot down in Talli Hariya Chak under Rajbagh PS in Kathua district. The drone has a payload attachment with it which is being screened by the bomb disposal experts: Jammu & Kashmir Police pic.twitter.com/yq9gXRcacQ — ANI (@ANI) May 29, 2022

Posted By: Shailendra Kumar