जम्मू-कश्मीर के शोपियां में एक बार फिर से सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है और उन्होंने मुठभेड़ में तीन आतंकियों को मार गिराया है। यह मुठभेड़ शोपियां के तुरकावनगाम इलाके में हुई है। सुरक्षाबलों ने इलाके में आंतकियों के होने की सूचना के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया और तीनों आतंकियों को घेरकर ढेर कर दिया। इनमें से एक की पहचान कामरान जुहूर मन्हास के रूप में हुई है। आतंकियों के मारे जाने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

मारे गए कामरान को लेकर सेना का कहना है कि उसे 44 आरआर के कमांडिंग अफसर कर्नल एके सिंह ने मुख्यधारा में लौटने के लिए कहा था और उसके घर जाकर उसके माता पिता से भी अपील की थी लेकिन वो नहीं माना।

जानकारी के अनुसार, इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सुरक्षाबलों ने ऑपरेशन शुरू करते हुए इलाके को घेर लिया और उन्हें देखकर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। लगातार हुई मुठभेड़ के बाद तीनों आतंकी मार गिराए गए।

Of the 3 terrorists killed today, one is Kamran Zahoor Manhas of Shadab Karewa. Commanding Officer 44 RR, Colonel AK Singh had earlier tried to call him back to mainstream,even went to his home&talked to his family but Kamran didn't pay heed to appeals&didn't return: Indian Army https://t.co/FskHXAJbUu

— ANI (@ANI) June 16, 2020