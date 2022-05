Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले के चदूरा इलाके में 35 वर्षीय टीवी एक्ट्रेस की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जबकि उसका 10 वर्षीय भतीजा घायल हो गया। महिला की पहचान अमरीन भट के रूप में हुई है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कहा, 'आंतकवादियों ने बुधवार को बडगाम के चदूरा में उनके आवास पर अमरीन भट (Amreen Bhat) पर गोलियां चलाईं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अमरीन के भतीजो को हाथ में गोली लगी है।'पुलिस को शक है कि हमले में लश्कर-ए-तैयबा के तीन आतंकियों ने अंजाम दिया था। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। मामला दर्ज कर लिया है। जांच की जा रही है।

बेटी के सामने पुलिसकर्मी की हत्या

यह भयावह घटना श्रीनगर में आंतकियों द्वारा पुलिसकर्मी की हत्या के करने के एक दिन बाद आई है। मंगलवार को कॉन्स्टेबल सैफुल्ला कादरी पर सौरा इलाके में उनके घर के सामने उस वक्त हमला हुआ। जब वे 7 साल की बेटी को ट्यूशन के लिए छोड़ने जा रहे थे। हमले में दोनों घायल हो गए। इलाज के दौरान कादरी की मौत हो गई।

#UPDATE | Terrorists fired upon one Amreen Bhat at her residence in Chadoora, Budgam today. She was shifted to a hospital where doctors declared her dead. Her 10-year-old nephew also received a bullet injury on his arm: J&K Police pic.twitter.com/VxIuiuFif2

— ANI (@ANI) May 25, 2022