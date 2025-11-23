मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    जम्मू: 34 साल बाद सनसनीखेज खुलासा! यासीन मलिक ही था वायुसेना जवानों पर गोलियां चलाने वाला

    जम्मू की टाडा कोर्ट में शनिवार को 34 साल पुराने श्रीनगर एयरफोर्स फायरिंग केस में बड़ा मोड़ आ गया। 1990 में वायुसेना के चार जवानों की हत्या और 22 के घायल होने के इस मामले में दो अहम चश्मदीदों ने आतंकी यासीन मलिक समेत चार आरोपियों की पहचान कोर्ट में कर दी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 09:50:01 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 09:50:55 AM (IST)
    जम्मू: 34 साल बाद सनसनीखेज खुलासा! यासीन मलिक ही था वायुसेना जवानों पर गोलियां चलाने वाला
    यासीन मलिक ने ही श्रीनगर में वायुसेना के जवानों पर गोलियां चलाई थीं। दो गवाहों ने पहचान की है।

    डिजिटल डेस्कः जम्मू की टाडा कोर्ट में शनिवार को 34 साल पुराने श्रीनगर एयरफोर्स फायरिंग केस में बड़ा मोड़ आ गया। 1990 में वायुसेना के चार जवानों की हत्या और 22 के घायल होने के इस मामले में दो अहम चश्मदीदों ने आतंकी यासीन मलिक समेत चार आरोपियों की पहचान कोर्ट में कर दी है। पहचाने गए आरोपियों में जावेद मीर, नाना जी और शौकत बख्शी शामिल हैं।

    वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ यासीन मलिक

    शनिवार को चारों आरोपियों की टाडा कोर्ट में पेशी हुई, जबकि यासीन मलिक को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट से जोड़ा गया। इस दौरान जिरह के लिए बुलाए गए दोनों गवाहों ने बिना किसी हिचकिचाहट के यासीन मलिक की पहचान मुख्य शूटर के तौर पर की।


    गवाहों ने क्या कहा?

    कोर्ट में बयान देने वाले गवाहों में वायुसेना का एक पूर्व स्टाफर और एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी शामिल था। दोनों ने साफ कहा कि यासीन मलिक ही वह व्यक्ति था जिसने एयरफोर्स जवानों पर गोलियां चलाई थीं। उन्होंने घटना को विस्तार से बताते हुए कहा कि हत्याकांड की अगुआई खुद यासीन ने की थी।

    1990 की इस वारदात में वायुसेना के अधिकारी रवि खन्ना सहित चार जवान शहीद हो गए थे, जबकि 22 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। जिरह के दौरान दोनों चश्मदीद अपने बयान पर दृढ़ रहे।

    क्या था पूरा मामला?

    25 जनवरी 1990 की सुबह श्रीनगर के रावलपुरा इलाके में एयरफोर्स के जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस हमले की योजना और अगुवाई यासीन मलिक ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर की थी, ताकि घाटी में दहशत फैलाई जा सके। अब आरोपियों की पहचान पक्की होने के बाद मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को तय की गई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.