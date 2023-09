Janmashtami 2023: देश भर में जन्माष्टमी की धूम, दही-हांडी कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम शिंदे, देखें झलकियां

बता दें कि कोर्ट ने ठाणे के कल्याण में दही-हांडी उत्सव के आयोजन की इजाजत शिंदे गुट को दे दी है। यहां के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर सालों से शिवसेना की शहर शाखा द्वारा दही-हांडी उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर पहुंची रकुलप्रीत सिंह ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निमंत्रण पर मुझे पहली बार दही-हांडी कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला है।

VIDEO | "I am so happy, this is the first time I was able to attend a Dahi Handi event, and I thank (Maharashtra) CM Eknath Shinde for inviting me," says Bollywood actor Rakul Preet Singh at a Dahi Handi event in Thane, Maharashtra. pic.twitter.com/UGqEXRGcmx

