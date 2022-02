Schools Reopen: झारखंड सरकार ने प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत देते हुए अगले महीने से सभी स्कूलों को खोलने का ऐलान किया है। शुक्रवार को झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक आयोजित हुई। इसी बैठक में ये फैसला लिया गया। ताजा फैसले के मुताबिक आगामी 7 मार्च से राज्य के 7 जिलों में बंद सभी स्कूल अब खुल सकेंगे। वहीं दुकानों को रात 8 बजे के बाद बंद करने की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है। सार्वजनिक स्थल जैसे पार्क, पर्यटन स्थल और स्वीमिंग पूल भी खोले सकेंगे। हालांकि, राज्य के 7 जिलों में कक्षा 1 से 8 के लिए 31 मार्च, 2022 तक आफॅलाइन परीक्षा पर रोक रहेगी। इस तरह निचली कक्षाओं के लिए स्कूल तो खुल जायेंगे, लेकिन परीक्षा ऑनलाइन ही होगी।

In a meeting with CM and senior officials, it was decided to remove restrictions on offline classes in schools of 7 districts. Schools will be opened from class 1 onwards from March 7 but offline exams are not allowed till March: Banna Gupta, Jharkhand Health Minister in Ranchi pic.twitter.com/So6lr1xL4I

