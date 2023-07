Jharkhand News: झारखंड के रांची से बुधवार रात बड़ी खबर सामने आई है। यहां दलादली इलाके में स्थानीय नेता CPI(M) नेता सुभाष मुंडा की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वे अपने दफ्तर में बैठे थे। तभी बाइक सवाल हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। पुलिस मौके पर मौजूद है।

अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

Jharkhand | Local CPI (M) leader Subhash Munda has been shot dead by unknown assailants in the Daladali area of Ranchi. He was sitting in his office when he was shot by bike-borne assailants. Police are on the spot. Investigation is underway: Naushad Alam, SP, Rural Ranchi

More…

