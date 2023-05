Jammu Accident: जम्मू-कश्मीर में कटरा के पास हुए हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक भीषण सड़क हादसे की खबर है। अमृतसर के कटरा जा रही यात्री बस पुल से नीचे खाई में गिर गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गये। इनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर है। जम्मू के एसएसपी चंदन कोहली ने बताया कि कटरा जा रही ये बस झज्जर-कोटली पुल के पास हादसे का शिकार हो गई। यह जगह कटरा से लगभग 15 किलोमीटर दूर है।

#WATCH | Bus accident in Jammu | "The bus was going from Amritsar to Katra, towards Mata Vaishno Devi and rolled down the Jhajjar Kotli bridge. Around 8 people died and around 30 were injured. The injured people have been shifted to a hospital. All other teams - paramilitary… pic.twitter.com/vOi4JkNl2v

