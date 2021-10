JK Target Killings: कश्मीर में आतंकवादियों ने दहशतगर्दी का नया पैंतरा अपनाया है। यहां टारगेट किलिंग्स की जा रही हैं। यानी गैर-मुस्लिम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। सुरक्षित माने जाने वाले श्रीनगर में सबसे ज्यादा 10 टारगेट किलिंग हुई है। गुरुवार को ही यहां एक स्कूल की प्रिंसिपल और टीचर को सिर में गोली मार दी गई। शुक्रवार को दोनों का अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ भी आवाज उठी। नीचे देखिए वीडियो और इस साल अंजाम दी गई 25 से अधिक Target Killings की लिस्ट।

JK Target Killings 2021 Timeline

27 जनवरी: श्रीनगर में आतंकवादी हमले में नदीफ हनीफ मारा गया।

-28 फरवरी: श्रीनगर कृष्णा ढाबा के मालिक के बेटे आकाश मेहरा की हत्या कर दी गई।

29 मार्च : सोपोर में दो पार्षदों की मौत, एक पुलिसकर्मी शहीद.

11 अप्रैल: बडगाम में एक पूर्व पुलिसकर्मी निसार की हत्या।

29 मई: अनंतनाग में दो नागरिकों की मौत।

2 जून: त्राल में भाजपा नेता राकेश पंडिता की हत्या।

23 जून: श्रीनगर में उमर नाम के शख्स की हत्या।

27 जून: अवंतीपोरा में एसपीओ फैयाज, उनकी पत्नी राजा बेगम और बेटी राफिया जान की हत्या।

23 जुलाई: त्राल में शिक्षा विभाग में जावेद अहमद मलिक की हत्या।

27 जुलाई: श्रीनगर में मेहरान अली की हत्या।

9 अगस्त: गुलाम रसूल डार और कुलगाम की पत्नी जवाहर बेगम को अनंतनाग में फांसी दी गई।

17 अगस्त : कुलगाम में भाजपा कार्यकर्ता जावेद डार की हत्या।

19 अगस्त: कुलगाम में उनकी पार्टी के नेता गुलाम हसन लोन की हत्या।

18 सितंबर: बिहार निवासी शंकर कुमार चौधरी की कुलगाम में हत्या कर दी गई.

2 अक्टूबर: श्रीनगर के कर्णनगर में माजिद अहमद गोजरी और बटमालू में मुहम्मद शफी डार की हत्या।

5 अक्टूबर: श्रीनगर में काशरी पंडित मक्खल लाल बिंदू, लाल बाजार में बिहार के वीरेंद्र पासवान और बांदीपुर में मुहम्मद शफी लोन।

7 अक्टूबर: श्रीनगर के एक स्कूल में दो शिक्षकों की गोली मारकर हत्या।

JK Target Killings 2021 प्रतिक्रियाएं

जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह के मुताबिक, निर्दोष लोगों की हत्या आतंकवादियों के आतंक और आतंक का एक संयोजन है। यह हमला कश्मीरी मुसलमानों को बदनाम करने और आपसी भाईचारे को बिगाड़ने की साजिश है। आतंकवादी सीमा पार बैठे अपने आकाओं के इशारे पर हमले कर रहे हैं। वे पकड़े गए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।

वहीं जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, श्रीनगर में आतंकवादियों द्वारा दो सरकारी शिक्षकों की हत्या से जम्मू-कश्मीर समेत पूरे देश में आक्रोश है। हर भारतीय का खून खौल रहा है। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि मासूमों के खून की एक-एक बूंद का हिसाब नहीं लिया जाता। दुख की इस घड़ी में जम्मू-कश्मीर प्रशासन और पूरे देश की संवेदनाएं मृतक के परिजनों के साथ हैं. मैं पीड़ितों के परिवारों को विश्वास दिलाता हूं कि उनके एक-एक आंसू का हिसाब होगा।

JK Target Killings: प्रिंसिंपल और शिक्षक का अंतिम संस्कार, देखिए फोटो-वीडियो

#WATCH | Mortal remains of Supinder Kaur, killed in yesterday's targeted killing by terrorists in Srinagar, being taken for last rites, slogans against "The Resistance Front" (TRF) being raised during the funeral procession in Srinagar pic.twitter.com/UyXfq88wHb

— ANI (@ANI) October 8, 2021