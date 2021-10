जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी फिर विवादों में है। यहां 29 अक्टूबर को सेंटर फॉर वूमंस स्टडीज द्वारा एक वेबिनार होना था। यह कार्यक्रम कश्मीर पर था। जिसके संबंध में नोटिश लगाया गया। जिसमें कश्मीर में भारत का कब्जा (Indian Occupation in Kashmir) लिखा था। इस प्रोग्राम का एबीवीपी ने जमकर विरोध किया। यह खबर जैसे ही जेएनयू (JNU) के प्रशासन को मिली। इस वेबिनार को तुरंत रद्द कर दिया।

कुलपति ने दिए जांच के आदेश

विश्वविद्यालय के कुलपति एमजे कुमार ने इसके जांच के आदेश दिए हैं। एबीवीपी आयोजनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। इधर दिल्ली के एक वकीन ने जेएनयू के महिला अध्ययन केंद्र और वेबिनार के आयोजकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई की है।

A Delhi based lawyer has filed a police complaint against JNU's Centre for Women Studies and organisers of the webinar for allegedly using phrase 'gendered resistance to Indian occupation in Kashmir' in the notice for the webinar

वेबिनार में कश्मीर पर होनी थी चर्चा

बता दें वेबिनार में लेखक अतहर जिया बोलने वाले थे। वेबिनार के नोटिस में लिखा कि यह वार्ता कश्मीर में लैंगिक आधार पर हुए विरोध के इतिहास की ओर ध्यान खीचेंगी। साल 2019 के बाद कश्मीर में पैदा हुई नई चुनौतियों, महिलाओं और आम लोगों पर हुए प्रभाव पर चर्चा होगी।

Webinar titled 'Gendered Resistance&Fresh Challenges in Post-2019 Kashmir' was to be organised by Centre for Women Studies. The JNU admin instructed the event to be cancelled: JNU VC MJ Kumar

The Notice for webinar mentioned- 'gendered resistance to Indian occupation in Kashmir' pic.twitter.com/dhI2OmRcm3

— ANI (@ANI) October 29, 2021