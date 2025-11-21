G20 Summit: ग्लोबल साउथ की आवाज बनेगा भारत, पीएम मोदी रखेंगे आपदा प्रबंधन व खाद्य सुरक्षा का एजेंडा

मेरी खबरें
    जोहान्सबर्ग में होने वाला जी20 शिखर सम्मेलन कई मायनों में खास है। यह पहली बार किसी अफ्रीकी देश की मेजबानी में आयोजित हो रहा है और लगातार चौथी बार ग्लोबल साउथ के किसी राष्ट्र में जी20 बैठक होगी। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वैश्विक मंच पर विकासशील देशों की आवाज बुलंद करने की तैयारी में हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 21 Nov 2025 08:34:09 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 21 Nov 2025 10:06:01 AM (IST)
    जोहान्सबर्ग जी20 में ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करेंगे पीएम मोदी (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क। जोहान्सबर्ग में होने वाला जी20 शिखर सम्मेलन कई मायनों में खास है। यह पहली बार किसी अफ्रीकी देश की मेजबानी में आयोजित हो रहा है और लगातार चौथी बार ग्लोबल साउथ के किसी राष्ट्र में जी20 बैठक होगी। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वैश्विक मंच पर विकासशील देशों की आवाज बुलंद करने की तैयारी में हैं।

    खाद्य सुरक्षा और आपदा जोखिम प्रबंधन पर मुख्य फोकस

    विदेश मंत्रालय के अनुसार, सम्मेलन की प्राथमिकताएं वही रहेंगी, जो भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान तय की गई थीं। विदेश मंत्रालय के सचिव (ईआर) सुधाकर दलेला ने बताया कि - खाद्य सुरक्षा और आपदा जोखिम प्रबंधन, इन दोनों मुद्दों को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है।


    पीएम मोदी का फोकस लगातार ग्लोबल साउथ की चुनौतियों - समावेशी विकास, डिजिटल सार्वजनिक ढांचा, जलवायु वित्त और बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार को दुनिया के सामने रखने पर रहा है। इस बार भी वे इन विषयों पर विस्तृत दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे।

    भारत की अध्यक्षता में बड़ा बदलाव: अफ्रीकी संघ की एंट्री

    दिल्ली में 2023 के जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की—अफ्रीकी संघ (AU) को जी20 का स्थायी सदस्य बनाया गया। यह कदम भारत की पहल पर संभव हुआ और इससे समूह का प्रतिनिधित्व और वैश्विक संतुलन दोनों मजबूत हुए। जोहान्सबर्ग सम्मेलन में यह परिवर्तन एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु रहेगा, क्योंकि यह पहली बार है जब अफ्रीकी संघ सदस्य के रूप में शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनेगा।

    पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठकें और IBSA बैठक पर नजर

    दक्षिण अफ्रीका भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (IBSA) फोरम की बैठक की भी मेजबानी कर रहा है। पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ताएं भी अंतरराष्ट्रीय हलकों में चर्चा का विषय हैं। उम्मीद है कि वे ग्लोबल साउथ की साझा प्राथमिकताओं को और मजबूती से पेश करेंगे।

    अमेरिका का यू-टर्न, अब सम्मेलन में शामिल होगा

    दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रैमफोसा ने पुष्टि की कि अमेरिका ने सम्मेलन के बहिष्कार का फैसला वापस ले लिया है। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के आरोप लगाते हुए सम्मेलन से दूरी बना ली थी। लेकिन अब अंतिम समय में अमेरिका की भागीदारी से सम्मेलन की कूटनीतिक अहमियत और बढ़ गई है।

