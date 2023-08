JP Nadda in Bengal: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल दौरे पर आज ममता बनर्जी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने प्रजातंत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो वही ममता दीदी ने प्रजातंत्र को मारने का काम किया है, प्रजातंत्र का गला घोंटने का काम किया है। पंचायत चुनाव उम्मीदवारों और पीड़ितों के परिवारों के साथ बातचीत करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे, लेकिन हम निर्णायक अंत तक पहुंचेंगे और देखेंगे कि बंगाल में लोकतंत्र कैसे बचता है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा अराजकता और जंगलराज है, लेकिन ममता दीदी दुनिया भर में खुद को 'लोकतंत्र की चैंपियन' के रूप में प्रदर्शित करती फिरती हैं।

#WATCH | Kolkata, West Bengal: BJP National President JP Nadda while interacting with election candidates & families of Panchayat Poll victims; says, "...We will fight democratically but we will lead to the conclusive end & see how democracy is saved in Bengal..." pic.twitter.com/QTNkpKPRpZ

— ANI (@ANI) August 12, 2023