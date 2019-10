लखनऊ। हिंदू महासभा के नेता और हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी का परिवार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए सीतापुर से लखनऊ के लिए रवाना हो गया है। बताते चलें कि शुक्रवार को लखनऊ स्थित कमलेश तिवारी के घर में घुसकर दो बदमाशों ने उनकी नृशंस हत्या कर दी थी। पुलिस ने अब तक इस मामले में पांच लोगों को हिरासत में ले लिया है। इनमें से तीन को सूरत से और दो मौलानाओं को उप्र के बिजनौर से दो गिरफ्तार किया गया है। हिरासत में लिए गए पांचों को साजिशकर्ता माना जा रहा है।

हत्यारे भगवा कपड़े पहनकर और मिठाई के डिब्बे में हथियार लेकर पहुंचे थे। यह डिब्बा सूरत की मिठाई दुकान था। इस दुकान के सीसीटीवी कैमरे में तीन लोग मिठाई खरीदते नजर आ रहे थे। हत्यारों ने कमलेश तिवारी के घर पर पहुंचने के बाद चाय पी और बाद में उनकी हत्या कर दी।

बिजनौर से हिरासत में लिए गए मोहम्मद मुफ्ती नईम काजमी और इमाम मौलाना अनवरूल हक के खिलाफ तिवारी की पत्नी ने शुक्रवार शाम केस दर्ज कराया था। इन्हें हत्या के आरोप में पकड़ा गया है। तिवारी की पत्नी किरण ने शिकायत में आरोप लगाया है कि साल 2016 में इन मौलानाओं ने मेरे पति के सिर पर 1.5 करोड़ का इनाम घोषित किया था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में कहा था कि यह हत्या दहशत फैलाने के लिए की गई शरारत है। इसमें कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। शेष अन्य के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। राज्य में भय पैदा करने वाले तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा और इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

#WATCH UP Chief Minister Yogi Adityanath on Kamlesh Tiwari murder case: He was the President of Hindu Samaj Party. The assailants came to his house in Lucknow yesterday, sat&had tea with him, and later killed him after sending all security guards out to buy something from market. pic.twitter.com/kkbFnms17T

— ANI UP (@ANINewsUP) October 19, 2019