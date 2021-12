कंगना रनौत एक ऐसी एक्ट्रेस हैं, जो जब भी अपनी राय रखने की बात आती है तो बहुत बेबाक तरीका अपनाती हैं और इस वजह से वह अक्सर कानूनी पचड़ों में फंस जाती हैं। हाल ही में पंजाब के कीरतपुर साहिब में किसानों द्वारा उनकी कार पर हमला किए जाने के बाद एक्ट्रेस सुर्खियों में हैं। घटना चंडीगढ़-ऊना हाईवे पर बुंगा साहिब, कीरतपुर साहिब में हुई। किसानों के विरोध पर उनके बयान पर किसानों ने उनकी कार रोक दी और उनका विरोध किया। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, "अगर यहां पुलिस कर्मी मौजूद नहीं होते तो लिंचिंग हो जाती, इन लोगों पर शर्म आती है। अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल को भी लिया और घटना से कई वीडियो पोस्ट किए। उसने वीडियो को कैप्शन दिया, "जैसे ही मैंने पंजाब में प्रवेश किया, एक भीड़ ने मेरी कार पर हमला किया ... वे कह रहे हैं कि वे किसान हैं"

इससे पहले हाल ही में कंगना रनौत ने बीते मंगलवार को किसानों के विरोध प्रदर्शन पर उनके पोस्ट पर कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा, "मेरी इसी पोस्ट पर मुझे लगातार विघटनकारी ताकतों से धमकियां मिल रही हैं। बठिंडा के एक शख्स ने मुझे खुलेआम जान से मारने की धमकी दी। मैं इस तरह की धमकियों से नहीं डरती। मैं इनके खिलाफ बोलना जारी रखूंगी. जो देश और आतंकवादी ताकतों के खिलाफ साजिश करते हैं, चाहे वह नक्सली हों, निर्दोष जवानों की हत्या कर रहे हों, टुकड़े-टुकड़े गैंग हों या फिर खालिस्तान बनाने का सपना देख रहे विदेश बैठे आतंकवादी हों।"

इस बीच, कंगना पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो "किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों को प्रतिबंधित करता है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (DSGMC) द्वारा खार पुलिस स्टेशन में पंगा अभिनेत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के एक दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अमरजीत सिंह संधू ने अभिनेत्री पर उनकी संस्कृति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई।

Punjab | Farmers stopped actor Kangana Ranaut’s car near Ropar & protested against her over her statements on farmers protest

"If the police personnel were not present here, lynching would've happened, shame on these people," says Kangana Ranaut pic.twitter.com/Rd37EQfpfT

— ANI (@ANI) December 3, 2021