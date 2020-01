Kannauj Bus Fire: उत्तर प्रदेश के Kannauj में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां ट्रक से भिड़ंत के बाद एसी बस में आ लग गई। बस में कुल 50 यात्री सवार थे, जिनमें से 30 के जिंदा जल जाने की खबर है। प्रशास ने करीब 20 यात्रियों के मरने की पुष्टि की है। 20 यात्रियों को बचा लिया गया है। हालांकि इनमें से कुछ का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतकों में कुछ यात्रियों के शव पूरी तरह जल चुकी हैं। उनकी पहचान करना भी मुश्किल है। कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया है कि हादसा Kannauj के जीटी रोड हाइवे पर हुआ। डबल डेकर बस और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। हादसे के वक्त ज्यादातर यात्री सो रहे थे। बस कन्नौज के गुरसहायगंज से जयपुर जा रही थी। 26 यात्री गुरसहायगंज और 17 यात्री छिबरामऊ से सवार हुए थे।

पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख प्रकट किया है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया, बस में करीब 45 यात्री सवार थे। 25 को बचा लिया गया है। इनमें से 12 को मेडिकल कॉलेज तिरवा में भर्ती कराया गया है। 2 यात्री पूरी तरह स्वस्थ्य थे, जिन्हें घर भेज दिया गया है। 18 से 20 यात्री लापता हैं।

आईजी मोहित अग्रवाल के मुताबिक, शव बहुत बुरी तरह जल चुके हैं। डीएनए टेस्ट से उनकी पहचान की जाएगी और इसके बाद ही मृतकों की सही आंकड़ा पता चलेगा। शुरुआती जांच में बस में 8 से 10 शव नजर आ रहे हैं, लेकिन वे भी बुरी तरह जल चुके हैं।

खचाखर भरी थी बस, 10-12 यात्री ही उतर सके

एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि बस खचाखच भी थी। हो सकता है उसमें 60 यात्री सवार हों। टक्कर के बाद आग लगी और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने बस से निकलने की कोशिश की, लेकिन 10-12 लोग ही उतरने में कामयाब हो सके और बाकी लोग फंस गए और जिंदा जल गए।

Prime Minister Narendra Modi: I am deeply saddened to know about the horrific road accident in Uttar Pradesh's Kannauj. Several people have lost their lives in the accident. I express my condolences to the bereaved families and wish speedy recovery to the injured persons. pic.twitter.com/prZdMasCHu

— ANI (@ANI) January 11, 2020