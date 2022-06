Kanpur Violence: जुमे की नमाज के बाद कानपुर में हिंसा भड़क गई। इस हिंसा को भड़काने के आरोप में पुलिस ने हयात जफर हाशमी को हिरासत में लिया। हाशमी पर हिंसा भड़काने और लोगों को उकसाने का आरोप है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हयात ने फेसबुक पोस्ट के जरिए लोगों को शहर में मार्केट बंद करने और जेल भरो आंदोलन की अपील की थी।

18 लोगों को किया गिरफ्तार

कानपुर पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीणा ने आज (शनिवार) प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगे की जानकारी दी। बताया,

'कल शहर में कुछ लोगों द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए हमने स्थिति को काबू में किया है। हमने 18 लोगों को अरेस्ट किया है। पूरे मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई।'

Uttar Pradesh | Some people tried to jeopardise the communal situation in Kanpur y'day. Police took the action & situation was brought under control. 18 were arrested yesterday while 6 were arrested today. 3 FIRs were filed. 36 identified so far: Kanpur CP Vijay Singh Meena pic.twitter.com/ExOkjt0bmx

बैंक खातों की जांच

मीणा ने कहा कि इनके बैंक खातों का विश्लेषण किया जाएगा। कहीं यह अन्य पीएफआई या अन्य किसी संस्था से सम्बंधित तो नहीं है। इसकी जांच कराई जा रही है। इनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और 14 दिन की रिमांड मांगी जाएगी। इन्होंने अब तक 5-6 लोगों के नाम बताए हैं।

4 men involved in the conspiracy were identified, tracked & arrested. We will investigate if they had any links with PFI. Action will be taken under Gangster Act, and NSA & their properties will be seized: Kanpur CP Vijay Singh Meena pic.twitter.com/D03eGoAKKf

