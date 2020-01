कानपुर। उत्तर प्रदेश में भले ही कानून व्यवस्था बेहतर होने के दावे किए जाते हों लेकिन पिछले कुछ समय में हुई घटनाओं ने इसकी पोल खोल दी है। पिछले दिनों एक दुष्कर्म पीड़िता को जिंदा जलाने के मामले के बाद अब कानपुर में दर्दनाख घटना सामने आई है जहां हैवानों ने बेटी के साथ छेड़छाड़ की और जब इस आरोप में जेल जाकर जमानत पर छूटे तो युवती की मां की पीट-पीटकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है वहीं एक अन्य फरार बताया जा रहा है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

जानकारी के अनुसार, 2018 में एक नाबालिग युवती के साथ 4 युवकों ने छेड़छाड़ की थी। इसके बाद पुलिस में शिकायत करने पर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। आरपी आबिद, मिंटू, महबूब, चांद बाबू, जमील और फिरोज बताए जा रहे हैं जो हाल ही में जमानत पर छूटे थे। इसके बाद उन्होंने पीड़िता के घर जाकर केस वापस लेने की धमकी दी। मामले में पीड़िता की मां मुख्य गवाह थी और जब परिवार ने केस वापस लेने से इनकार किया तो आरोपियों ने उन्हों बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया।

हैवानों ने मां बेटी को इतना पीटा की दोनों बदहाल हो गईं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां पीड़िता की मां की मौत हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें महिला जमीन पर पड़ी है और आरोपी उसे बड़ी बेरहमी से पीट रहे हैं। पुलिस ने इस आधार पर तीन को गिरफ्तार कर लिया वहीं एक अन्य को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश जी जा ही है।

SSP अनंत तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गंभीर घायलों में से एक महिला की मौत हो चुकी है वहीं आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने नशे में मामले में गवाह दो लोगों पर हमला किया जिसमें से महिला की मौत हो गई। चार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अन्य की तलाश की जा रही है।

Anant Dev Tiwari, SSP: They then attacked the two witnesses in the case. In the attack, a woman was seriously injured who succumbed to her injuries. Four people have been arrested & efforts are on to nab other accused. 2/2 (17.1) https://t.co/9w49rtjD4g

