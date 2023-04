Karnataka: कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। इस बीच आज (गुरुवार) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा कि राज्य में कर्नाटक में लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। बीजेपी ने हमेशा चुनावों को लोकतंत्र के महोत्सव की तरह सेलिब्रेट किया है। लोकतंत्र का सूत्र समझाने वाले भगवान बसवेश्वर की धरती से, कनार्टक की समृद्ध परंपरा के प्रतिनिधि और राष्ट्र भक्ति से ओत-प्रोत भाजपा के कार्यकर्ता होने का डबल गौरव आप सभी को प्राप्त है।

पीएम मोदी ने कांग्रेस निशाना साथा। कहा कि पार्टी की भ्रष्टाचार मिटाने में कोई रुचि नहीं ली। वह खुद ही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा श्रोत रही है। साल 2014 के बाद भ्रष्टाचार से लड़ाई में कितनी तेजी आई है, यह पूरा देश देख रहा है। जन-धन, आधार और मोबाइल के त्रिशुल ने भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा वार किया है

उन्होंने कहा कि देश में पहला एम्स 1956 में शुरू हुआ। कांग्रेस ने उसका खूब श्रेय लिया। दूसरा एम्स कब शुरू हुआ इसपर कांग्रेस कुछ नहीं बोलती। 60 सालों में 7 एम्स बने, लेकिन 9 सालों में हमने देश में एम्स की संख्या 20 कर दी।

#WATCH | Congress means false guarantee, Congress means guarantee of corruption. Congress is in that state where they cannot give any guarantee. And their warranty has also expired..." says PM Modi during his interaction with Karnataka BJP workers pic.twitter.com/k9OK81LDfK

