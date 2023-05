Karnataka Assembly Elections 2023: कर्नाटक में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और सभी पार्टियां पूरे जोशो-खरोश के साथ चुनावी प्रचार में जुटी हैं। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल रखा है। कर्नाटक के अनेकल में एक चुनावी सभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में आप जिधर देखेंगे, उधर स्कैम नजर आएगा। कर्नाटक में विधायक का बेटा 8 करोड़ के साथ पकड़ा गया। यहां फैले भ्रष्टाचार के बारे में एक 6 साल के बच्चे को भी पता है।

#WATCH Anekal, Karnataka: Scams are everywhere you look. MLA's son is caught with 8 crores & BJP's MLA says that CM's chair can be bought for Rs 2500 crores. The corruption that happened in Karnataka is known to a 6-year-old child. There is a BJP government here since last 3… pic.twitter.com/6gG6K08MwJ

— ANI (@ANI) May 7, 2023