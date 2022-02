Bride died on stage। कर्नाटक में शादी के दौरान ही 26 वर्षीय दुल्हन की अचानक मंच पर ही मौत हो गई। इस घटना ने शादी समारोह में आए सभी लोगों को झकझोर दिया। इस घटना के बाद दुल्हन के माता-पिता ने बेटी के अंगदान कर एक मिसाल कायम की है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री केके सुधाकर ने युवती के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया और माता-पिता के फैसले का स्वागत किया।

It was a big day for the 26-year Chaitra but destiny had other plans. She collapsed during her wedding reception at Srinivasapur in Kolar district. She was later declared as brain dead at NIMHANS. Despite the heart breaking tragedy, her parents have decided to donate her organs. pic.twitter.com/KQZff1IEoq

