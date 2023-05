Karnataka Update: शनिवार को शपथ ग्रहण (Oath Taking Ceremony) के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddharamaiah) और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) कर्नाटक विधानसभा भवन पहुंचे। उनके साथ तमाम कैबिनेट मंत्री भी थे। इस दौरान सिद्धारमैया तेजी विधानसभा के अंदर चले गए, लेकिन डीके शिवकुमार विधानसभा की सीढ़ियों पर रुक गये और माथा टेका। इसके बाद वो अंदर गये। उधर कर्नाटक विधानसभा में कैबिनेट की पहली बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कांग्रेस अपने सभी वादे पूरे करेगी। आज की बैठक में उन्हें लागू करने के निर्देश दे दिये गये हैं। अगली कैबिनेट की बैठक के बाद वो सभी लागू हो जाएंगे।

Karnataka | Five guarantees in the manifesto were promised and the order for the implementation of those five guarantees was given after the first cabinet meeting. All will be in force after next cabinet meeting which will be called within a week: CM Siddaramaiah during a press… pic.twitter.com/wRQ1cvrj6q

— ANI (@ANI) May 20, 2023