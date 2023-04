कर्नाटक चुनाव: अतीक अहमद की मौत के बाद से माहौल गर्म है। ऐसे में कांग्रेस ने अपने राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल कर लिया। भाजपा ने इस पर आपत्ति दर्ज करवाई है। भाजपा का कहना है कि जो इमरान प्रतापगढ़ी अपने मुशायरों में अतीक अहमद की तारीफों के पुल बांधते थे, उन्हें स्टार प्रचारक क्यों बनाया गया है।

कर्नाटक की उडुपी-चिकमंगलूर लोकसभा सीट से भाजपा सांसद शोभा करंदलाजे ने इस पर आपत्ति दर्ज करवाई। उन्होंने ANI से कहा, इमरान प्रतापगढ़ी गैंगस्टर अतीक और अशरफ को गुरु मानते थे। दोस्त और भाई बोलते थे। इमरान महाराष्ट्र से कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सासंद बने। उन्होंने कर्नाटक में हिंदू विरोधी भाषण दिए। इमरान ने कर्नाटक में कहा था कि मुस्लिम सर झुकाने वालों में नहीं बल्कि, सिर काटने वाले लोग हैं।

फिलहाल कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

#WATCH | Gangster Atiq Ahmed & Ashraf were his (Imran Pratapgarhi) friends. Imran used to call them brothers... Congress has kept him on the list of star campaigners for Karnataka polls, which shows Congress is in support of criminals and anti-nationals: BJP MP Shobha Karandlaje pic.twitter.com/O3vpXNWSTB

— ANI (@ANI) April 20, 2023