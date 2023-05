Karnataka Elections: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, जो चुनावी राज्य कर्नाटक के दौरे पर हैं, ने मंगलवार को कालाबुरागी में एक मेगा रोड शो किया। जिस रास्ते से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरा, उस सड़क के दोनों ओर लोगों की कतार लग गई और उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने उन पर पुष्प वर्षा भी की। ट्रक के ऊपर सवार होकर पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया।

कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के चुनाव अभियान को एक प्रमुख बढ़ावा देने के लिए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ दिनों में चुनावी राज्य में बड़े पैमाने पर रोड शो और जनसभाएँ कीं। पीएम मोदी ने पिछले महीने मैसूर और बेंगलुरु में मेगा रोड शो किया था।

कर्नाटक में बीजेपी के सामने सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है, जिसके लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बड़े पैमाने पर प्रचार कर रहे हैं। विशेष रूप से, कर्नाटक एकमात्र दक्षिणी राज्य है जहाँ भाजपा सत्ता में है।

कर्नाटक चुनाव को 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। इसलिए बीजेपी किसी भी अन्य राज्य की तुलना में कर्नाटक पर ज्यादा फोकस दिखा रही है।

भाजपा राज्य में दूसरा कार्यकाल चाह रही है और उसने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटने का भरोसा जताया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई को होंगे और वोटों की गिनती 13 मई को होगी।

I am grateful to the people of Kalaburagi for coming in large numbers. The mood in Karnataka is clearly in favour of BJP. https://t.co/2e5Lszt5rD pic.twitter.com/YQSMTfBXQz

The people of Karnataka are all set to reject the agenda-less and divisive politics of Congress as well as JD(S). They are seeing the benefits of a double engine Government and will vote BJP again! https://t.co/AqROweuse6 pic.twitter.com/P8ZK43oC79

— Narendra Modi (@narendramodi) May 2, 2023