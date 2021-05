Corona: कर्नाटक, केरल और गोवा ने कंप्लीट लॉकडाउन का किया ऐलान, कर्फ्यू जैसी होगी स्थिति

देश में कोरोना के हालत इतने बेकाबू हो गये हैं कि सामान्य लॉकडाउन से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसे देखते हुए कई राज्यों ने कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान किया है। कर्नाटक में कोरोना की वजह से हालात बेकाबू हो गये हैं। इसे देखते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येद्युरप्पा ने ऐलान किया कि 10 मई को सुबह 6 बजे से 24 मई की सुबह 6 बजे तक राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लागू होगा। इस दौरान सभी होटल, पब और बार बंद रहेंगे। रेस्ट्रां, राशन, मांस की दुकानें और सब्जी की दुकानें भी सुबह 6 से10 बजे तक ही खुलेंगी। सीएम ने कहा कि सुबह 10 बजे के एक भी आदमी सड़क पर दिखाई नहीं देना चाहिए। उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन करनेवालों पर पुलिस को कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मरीजों और इससे होनेवाली मौत के बढ़ते मामलों को देखने के बाद ये फैसला किया गया है। उन्होंने प्रवासी मजदूरों से भी पलायन ना करने की अपील करते हुए कहा कि ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए है।

As #COVID19 cases are surging in the state, corona curfew was not successful. So, a complete lockdown will be imposed from 10th May 6 am to 24th May 6 am. All hotels, pubs and bars will remain closed. Eateries, meat shops & vegetable shops can operate from 6-10 am: Karnataka CM pic.twitter.com/orfPNGj0sD — ANI (@ANI) May 7, 2021

केरल सरकार ने भी कल से पूरे राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पी. विजयन ने इसकी घोषणा की। लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए 25 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इस दौरान प्रवासी मजदूरों सहित सभी जरुरतमंदों को फ्री राशन किट का वितरण जारी रहेगा। वहीं सोशल मीडिया पर कोरोना से जुड़ी झूठी खबरें फैलानेवालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केरल में आज कोरोना के 38,460 नये मामले सामने आये हैं, जबकि 54 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 4 लाख से ऊपर पहुंच गई है। मरनेवालों का आंकड़ा भी 5,682 हो गया है।

Kerala to go under complete lockdown from tomorrow. 25,000 police personnel deployed to monitor restrictions. Legal action to be taken against those escalating fake msgs regarding COVID on social media. Free ration kit distribution to continue, for migrant workers too: Kerala CM pic.twitter.com/5x7e57jJCp — ANI (@ANI) May 7, 2021

उधर गोवा में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि गोवा में 9 मई यानी रविवार से 15 दिन के लिए कर्फ्यू लग जाएगा। गोवा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 4,195 नये मामले सामने आये हैं और 56 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में फिलहाल 31,716 एक्टिव मामले हैं। यहां कोरोना संक्रमण का कुल आंकड़ा 1,12, 462 पहुंच गया है।

I wish to assure everyone that the order of "State Level Curfew" shall be enforced in a very strict manner as compared to all previous restrictions/lockdown orders. Law and order machinery has been duly instructed for the same. — Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) May 7, 2021

आपको बता दें कि भारत में फिलहाल एक्टिव मामलों की संख्या 36,45,164 है। जिसमें सिर्फ 4 राज्यों महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक और केरल में आधे एक्टिव मामले (18,06,900) हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल उन 10 राज्यों में शामिल हैं, जहां एक दिन में आए कुल मामलों का 71.81 फीसदी केस दर्ज हुए हैं।

Posted By: Shailendra Kumar

नईदुनिया ई-पेपर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

नईदुनिया ई-पेपर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

डाउनलोड करें नईदुनिया ऐप | पाएं मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की सभी खबरों के साथ नईदुनिया ई-पेपर,राशिफल और कई फायदेमंद सर्विसेस

डाउनलोड करें नईदुनिया ऐप | पाएं मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की सभी खबरों के साथ नईदुनिया ई-पेपर,राशिफल और कई फायदेमंद सर्विसेस