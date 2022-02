Hijab Row: कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद पर पर सोमवार को भी सुनवाई हुई। इस मुद्दे पर कर्नाटक सरकार एक बार फिर जोर देकर से कहा कि हिजाब (Hijab) एक आवश्यक धार्मिक परंपरा नहीं है और धार्मिक निर्देशों को शैक्षणिक संस्थानों के बाहर रखना चाहिए। कर्नाटक उच्च न्यायालय की बेंच के सामने राज्य के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नावडगी ने कहा, “हमारा यह रुख है कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक परंपरा नहीं है। डॉ. भीम राव आंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि हमे अपने धार्मिक निर्देशों को शैक्षणिक संस्थानों के बाहर रख देना चाहिए।” इस मुद्दे की सुनवाई कर रही पूर्ण पीठ में मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति जे एम खाजी और न्यायामूर्ति कृष्ण एम दीक्षित शामिल हैं।

#HijabRow | Karnataka High Court asks Advocate General whether hijab can be permitted in institutions or not. Advocate General replies that the operative part of Govt Order leaves it to institutions to make a decision in this regard.

