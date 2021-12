कर्नाटक: यूं तो कांग्रेस राजनीति में नैतिकता का पाठ पढ़ाती रहती है, लेकिन अब कर्नाटक में उनके विधायक और वरिष्ठ नेता ने जो हरकत की है, वह माफी लायक नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने दुष्कर्म का मजाक उड़ाया है। उन्हें भरी विधानसभा में ऐसा कुछ कहा, जिसे देश की कोई नारी माफी नहीं कर सकती है। रमेश कुमार ने कहा कि जब दुष्कर्म होना ही है तो लेट जाइये और मजा लीजिए। अब रमेश कुमार के इस बयान का देशभर में विरोध हो रहा है और पार्टी नेतृत्व से अपने विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है।

Congress MLA Ramesh Kumar on rape: जानिए पूरा घटनाक्रम

कर्नाटक में विधानसभा का सत्र चल रहा है। यहां कांग्रेस के विधायकों ने गुरुवार को हंगामा किया और मांग की कि सब काम रोककर पहले किसान आंदोलन पर चर्चा की मांग की। इस पर मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने पहले इन्कार किया, लेकिन जब कांग्रेस विधायक हंगामा करने लगे तो कागेरी यह कहते हुए राजी हो गए कि उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन चुप बैठकर इस बहस का आनंद लेंगे।

विधानसभा अध्यक्ष की यह बात सुनकर Congress MLA Ramesh Kumar खड़े हो गए और कहा कि जब रेप होना ही है तो इसका मजा लीजिए। दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि जब Congress MLA Ramesh Kumar ने यह बात कही तब मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष भी खिलखिलाकर हंस रहे थे।

Congress MLA Ramesh Kumar के विवादित बोल, जानिए कब क्या कहा

फरवरी 2019 में रमेश कुमार विधानसभा अध्यक्ष थे, तब उन्होंने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि वह एक बलात्कार पीड़िता की तरह महसूस करते हैं। उन्होंने कहा था, मेरी स्थिति एक बलात्कार पीड़िता की तरह है। बलात्कार सिर्फ एक बार हुआ था। अगर पीड़िता चुप रहे तो ठीक। यदि शिकायत करे कि बलात्कार हुआ है, तो आरोपी को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन उसके वकील पूछते हैं कि यह कैसे हुआ? कब हुआ और कितनी बार? बलात्कार एक बार होता है लेकिन आप अदालत में 100 बार बलात्कार करते हैं। यह मेरी स्थिति है।

#WATCH| "...There's a saying: When rape is inevitable, lie down&enjoy," ex Karnataka Assembly Speaker & Congress MLA Ramesh Kumar said when Speaker Kageri, in response to MLAs request for extending question hour, said he couldn't& legislators should 'enjoy the situation' (16.12) pic.twitter.com/hD1kRlUk0T

