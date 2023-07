Kartarpur Corridor Reopens: मंगलवाल 25 जुलाई से पाकिस्तान स्थित श्री करतारपुर साहिब की यात्रा फिर से शुरु हो जाएगी। सोमवार की शाम प्रदेश के उच्चाधिकारियों ने रास्ते का निरीक्षण किया और उसके बाद यात्रा शुरु करने का फैसला लिया। दरअसल बारिश और बाढ़ की वजह से भारत और पाकिस्तान, दोनों तरफ की सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा था। इसे देखते हुए 20 जुलाई को यात्रा स्थगित कर दी गई थी। सोमवार तक पानी काफी कम हो गया है।

#WATCH | Punjab: DIG Narinder Bhargav visited the Kartarpur Corridor earlier this evening. The corridor will be re-opened tomorrow, 25th July, a few days after it was closed in the wake of a flood-like situation near the India-Pakistan border fence as the water level in the Ravi… pic.twitter.com/J6AmdPtx57

— ANI (@ANI) July 24, 2023